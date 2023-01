Oettinger Brauerei stellt neues Mitglied in der Geschäftsführung vor

Personalie

Gino Biondi tritt eine neue Position in der Geschäftsführung bei der Oettinger Brauerei an. Foto: Oettinger

Pia Kollmar, geschäftsführende Hauptgesellschafterin wechselt in den Vorsitz des Unternehmensbeirates. Ihre Nachfolge übernimmt Gino Biondi. Weshalb es zu dem Wechsel kam.

Die global tätige Oettinger Brauerei GmbH besetzt strategische Themenschwerpunkte personell neu. Das gab das Unternehmen nun bekannt. Pia Kollmar, geschäftsführende Hauptgesellschafterin, wird in den kommenden Wochen den Vorsitz des Beirats der Oettinger Brauerei GmbH übernehmen. In der Geschäftsführung folgt ihr der Manager Gino Biondi nach.

Dieses Resümee zieht Pia Kollmar aus dem vergangenen Jahr

„Die größte Hürde unseres Transformationsprozesses bei Oettinger haben wir gemeistert: Die Übergabe des traditionsreichen Standorts Gotha mit der Weiterbeschäftigung aller Mitarbeiter ist gelungen“, resümiert Brauereichefin Pia Kollmar. „In der nächsten Zeit möchten wir aber nicht nur weitere Umstrukturierungsmaßnahmen – effizientere Anlagenauslastung, Stärkung des Kernsortiments, neue Distributionsoptionen – zügig umsetzen. Wir müssen auch an den großen, übergreifenden Themen arbeiten: Kostenexplosion, Preisanpassungen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung. Dem möchte ich meine ganze Kraft widmen.“

Gino Biondis Weg zu Oettinger

Gino Biondi leitet seit Ende Dezember 2022 die Bereiche Technik, Finanzen, Einkauf, IT und Personal. Der diplomierte Maschinenbauer mit einem MBA aus Paris und Hartford blickt auf einige Jahre in der Firmenleitung von etwa John Deere und Deutz. Unverändert bleibt Peter Böck in der Oettinger Geschäftsführung weiterhin zuständig für Vertrieb und Marketing.