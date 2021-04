Oettinger Brauerei spendet an drei regionale Vereine

Drei Gewinner am Stammsitz Oettingen erhalten im April die Mitarbeiterförderung der Oettinger Brauerei: Daniel Stark, Matthias Riegel und Volker Kirsch hatten dem Unternehmen im Rahmen des traditionellen Spendenprojekts Vereine vorgeschlagen, die sie mit ihrem Preisgeld unterstützen möchten. Jede Organisation erhält nun 850 Euro, die sie auf ganz unterschiedliche Weise zum Wohle ihrer Mitglieder und des Vereinslebens einsetzen wolle.

Daniel Stark aus dem Versand unterstützt mit seiner Spende die Pferdefreunde Gerolfingen/Hesselberg e.V. Der Verein investiere das Geld laut eigener Aussage unter anderem in einen Voltigiergurt für den Wallach Rantanplan. Das 14 Jahre alte Tier wird vom Verein zum Voltigierpferd ausgebildet und erhält auf diese Weise nun seine eigene Ausrüstung. Die Mitarbeiterförderung von Matthias Riegel aus dem Fuhrpark ermögliche es dem Schützenverein „Bergquell“ Röckingen 1965 e.V., Ausrüstung für die Jugendarbeit anzuschaffen: Neben Munition wolle der Verein mit der Spende der Oettinger Brauerei Jacken und Hosen für das Training der Sportschützen kaufen. Auch beim SFZ Musikzug Meckesheim e.V. komme die Mitarbeiterförderung dem Nachwuchs zugute: Der von Volker Kirsch aus dem Fuhrpark vorgeschlagene Verein wolle die Jugendarbeit durch neue Noten- und Ausbildungsliteratur stärken. Sogar den Wunsch nach einer neuen Vereinstracht könne sich der Verein mit den 850 Euro der Brauerei erfüllen.

„Ich bin zwar kein Sportschütze und spiele nur selten Klavier, dafür aber reite ich unheimlich gerne. Egal, wer in seiner Freizeit für was auch immer brennt und sich dabei für andere und ein Miteinander engagiert, sollte nach Kräften unterstützt werden“, betont Pia Kollmar, Geschäftsführerin der Oettinger Brauerei. „Wie schön, dass unsere vierteljährliche Mitarbeiterförderung einen Teil dazu beiträgt.“

Wertschätzung für die Arbeit Ehrenamtlicher



Die Oettinger Brauere betont: Wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren, dann ist das heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso wichtiger sei es deshalb, dass die Arbeit von Ehrenamtlichen Beachtung und Wertschätzung findet. Diesem Gedanken folgend schenkt das Unternehmen pro Standort und pro Quartal 2.500 Euro an Oettinger Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich in Vereinen und Organisationen engagieren. Diese Beträge kommen den ausgewählten Initiativen zugute.

Mit einem Ausstoß von rund acht Millionen Hektoliter zählt die Oettinger Gruppe zu den größten Bierbrau-Unternehmen in Deutschland. Jährlich füllt die Brauerei rund zwei Milliarden Flaschen und Dosen mit Bier, Biermischgetränken und Erfrischungsgetränken und vertreibt sie weltweit. Das Familienunternehmen wurde im Jahr 1731 gegründet. Insgesamt arbeiten rund 1.000 Mitarbeiter deutschlandweit regional an vier Standorten: Oettingen (Bayern, Stammsitz), Braunschweig (Niedersachsen), Gotha (Thüringen) und Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen).

Bereits im Winter haben Vereine in Auhausen, Pfäfflingen und Ehingen die Oettinger-Mitarbeiterförderung erhalten.