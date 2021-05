Oettinger Brauerei spendet an Corona-Helfer

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Sie stehen im Kampf gegen Corona an vorderster Front und arbeiten seit Monaten im Ausnahmezustand: die Fachkräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Für eine kleine Aufmunterung sorgten jetzt die Mitarbeiter der Oettinger Brauerei am Stammsitz in Oettingen. Sie haben beschlossen, einen Teil ihres Haustrunks – der monatlich von Oettinger zur Verfügung gestellten Freigetränke – an die Menschen in der Region zu spenden, die in der Corona-Krise durch ihre Berufe besonders stark gefordert sind.

Pia Kollmar (Geschäftsführerin Oettinger Brauerei), Rainer Kienzle (Füllerei Oettinger Brauerei), Dr. Helmut Kern (Chefarzt Donau-Ries Klinik Oettingen) und Herbert Piechatschek (Gastroservice Oettinger Brauerei). Foto: Oettinger Brauerei

Vor diesem Hintergrund können sich nun drei Teams im Landkreis Donau-Ries über jeweils 40 Kästen mit alkoholfreien Erfrischungen von Oettinger freuen: die Beschäftigten der Corona- und Intensivstation der Donau-Ries Klinik Oettingen, der Corona- und Intensivstation sechs der Donau-Ries Klinik Donauwörth sowie der Diakoniestation Oettingen. Initiiert hat die Aktion Brauerei-Mitarbeiter Rainer Kienzle aus der Füllerei: „Die Corona-Helfer arbeiten seit Langem am Limit. Uns als Belegschaft war es wichtig, dass wir einen Weg finden, wie wir einigen von ihnen mit unserer Spende ein Lächeln ins Gesicht zaubern können“, so Kienzle.

Siegrid Hahn (Verwaltung der Diakoniestation Oettingen), Tanja Lettenmeier(stellvertretende Pflegedienstleitung der Diakoniestation Oettingen), Rainer Kienzle (Füllerei Oettinger Brauerei) und Herbert Piechatschek (Gastroservice Oettinger Brauerei). Foto: Oettinger Brauerei

Das sagt die Geschäftsführerin der Oettinger Brauerei

Pia Kollmar, Geschäftsführerin der Oettinger Brauerei, unterstrich bei der Spendenübergabe in der Donau-Ries Klinik Oettingen den Gedanken der Aktion: „Auch wenn die Situation in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gerade immer wieder Thema ist – was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Intensivstationen und in der Pflege tagtäglich leisten, ist kaum vorstellbar. Als Familienunternehmen ist es für uns selbstverständlich, sie bestmöglich zu unterstützen und einen kleinen Beitrag zu leisten. Jeder Kasten ist ein Zeichen unserer großen Wertschätzung.“ Die Getränkespenden an die Donau-Ries Kliniken in Oettingen und Donauwörth sowie die Oettinger Diakonie wurden Ende Mai übergeben. Das Mehrwegpfand wandere in die Kaffeekasse des jeweiligen Teams.

Die Mitarbeiterförderung der bayerisch-schwäbischen Oettinger Brauerei unterstützt dieses Jahr Reiter, Sportschützen und Musiker.