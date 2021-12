Oettinger Brauerei für „Höchste Qualität“ ausgezeichnet

Volle Punktzahl für die Oettinger Brauerei: Das F.A.Z.- Institut, ein Unternehmen der Verlagsgruppe Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat das Unternehmen aus dem Donau-Ries mit dem Zertifikat „Höchste Qualität“ ausgezeichnet. Und nicht nur das: Mit 100 Punkten hat die Unternehmensgruppe auch noch die höchstmögliche Punktzahlt erreicht.

„Das Streben nach höchster Qualität ist seit jeher fester Bestandteil der Oettinger Philosophie“, sagt Brauerei-Chefin Pia Kollmar. „Dafür geben wir jeden Tag unser Bestes in allen Bereichen. Und wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn sie zeigt uns, dass unsere Produkte nicht nur konstant durch beste Qualität überzeugen, sondern auch bei den Verbrauchern richtig gut ankommen.“

Wie wird über die Qualität der Produkte in den sozialen Medien gesprochen? Das untersuchte die Studie „Höchste Qualität 2021“. Im Rahmen eines Social Listenings wurden die Daten von über 22.000 Unternehmen ausgewertet. Zudem stand die Brauerei in einem ausführlichen Online-Fragebogen Rede und Antwort. Abgefragt wurde das Thema Qualität in all seinen Facetten, vom Qualitätsmanagement bis hin zur Qualitätssteigerung. Aber auch der Serviceaspekt spielte eine wichtige Rolle. So ging es ebenfalls um Themen wie Servicequalität, Servicebearbeitung oder den Umgang mit Reklamationen.

Mit einem Ausstoß von rund acht Millionen Hektolitern zählt die Oettinger Gruppe zu den größten Getränkeherstellern in Deutschland. Jährlich füllt die Brauerei rund zwei Milliarden Flaschen und Dosen mit Bier, Biermischgetränken und Erfrischungsgetränken und vertreibt sie weltweit. Das Familienunternehmen wurde im Jahr 1731 gegründet. Insgesamt arbeiten rund 1.000 Mitarbeiter bei dem Unternehmen.