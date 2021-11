PCI Augsburg erhält ersten Preis vom F.A.Z. Institut

Im Oktober 2021 erhielt die PCI Augsburg GmbH vom F.A.Z.-Institut die Aus­zeichnung „Trendsetter der Deutschen Wirtschaft“. Für diese Studie hatte das F.A.Z.-Institut mehr als 20.000 Unternehmen und Marken innerhalb des Unter­suchungszeitraums vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021 einbezogen. Mit 100 von 100 möglichen Punkten erreichte PCI Platz eins in der Kategorie Bauche­mie und steht damit in einer Reihe mit Unternehmen beziehungsweise Marken wie Nestlé, Amazon, Henkel, Tetra Pak oder Bosch.

Seit mehr als 40 Jahren Marktführer Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die PCI Augsburg GmbH zählt zu den führenden Herstellern bauchemischer Produkte in Deutschland mit über 1.200 Mitarbeitern und mehr als 300 Millionen Euro Umsatz. Das Unternehmen bietet nachhaltige Produkte und Lösungen für die Baubranche. Damit ist die PCI seit mehr als 40 Jahren Marktführer im deutschsprachigen Fliesenverlegebereich.

Diese Preise hat das Unternehmen bereits erhalten Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zahlreiche Auszeichnungen, zum Beispiel als „Digital-Champion“ (Focus Money, 2021), „Marke des Jahrhunderts“ für die Marke Thomsit im Bodenbelagsbereich (Zeit Verlag, seit 2019) oder „Deutsche Traditionsmarke“ (Plus X Award, 2019) konnte PCI bereits verbuchen. Den Architects' Darling Award des Heinze Verlags hatte das Unternehmen mehrfach in verschiedenen Kategorien gewonnen, zuletzt im Jahr 2020 mit der Marke PCI mit gleich zwei Produkt-Prämierungen in Gold und 2019 mit der Marke Thomsit für den besten Image-/Unternehmensfilm.

So wertete das F.A.Z. Institut die Studie aus Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die F.A.Z.-Studie untersuchte mehr als 20.000 Unternehmen hinsichtlich zwölf definierter Megatrends, darunter Globalisierung, Individualisierung, Konnektivi­tät, Neo-Ökologie, Gesundheit und Wissenskultur. Dazu analysierte das F.A.Z.-Institut 438 Millionen Online-Quellen, zum Beispiel Webseiten, Social-Media-Kanäle und Pressemitteilungen, nach Tonalität und Reichweite und vergab die Auszeichnung „Trendsetter der deutschen Wirtschaft“ anhand der erreichten Punktzahl im Gesamtranking. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt bran­chenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten, das beste Unternehmen bildet mit 100 Punkten den Maßstab der Branche. Die Jury vergab die Aus­zeichnungen in verschiedenen Branchen-Kategorien an knapp 1.200 Unter­nehmen beziehungsweise Marken.

Das sagt der Marketingleiter

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagt Stephan Tschernek, Leiter Marketing PCI Gruppe. „Sie bestärkt uns einmal mehr darin, dass die PCI innovativ die Themen der Zukunft angeht. Als Benchmark unserer Branche zu gelten macht uns stolz und ist uns eine Verpflichtung, weiterhin am Puls der Bauindustrie zu bleiben.“