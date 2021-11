Mitarbeiter der Oettinger Brauerei gewinnen Förderung

Matthias Griesbauer greift mit seiner Spende der Freiwilligen Feuerwehr Lehmingen unter die Arme, die von dem Geld neue T-Shirts und Jacken anschafft. Seinen Vorschlag hatte der Mitarbeiter aus der Schlosserei schon vor einigen Jahren eingereicht – jetzt war das Losglück endlich auf seiner Seite. Thomas Färber aus der IT erhält ebenfalls 850 Euro, die dem Fußballverein SC Eintracht Langlau zugutekommen. Die Spende investieren die Sportlerinnen und Sportler in neue Trainingsanzüge und Tornetze.

Carina Riedel aus der Personalabteilung lässt ihren Gewinn der Spendenaktion „Hoffnung für Jenny“ zukommen. Die 19-jährige Jenny stammt aus Riedels Heimatort und leidet seit ihrer Kindheit an Krebs, bei dem herkömmliche Therapien nichts ausrichten konnten. Über die Spendenaktion versuchen Angehörige, Freunde und Bekannte, ihr eine neuartige Krebszellentherapie in den USA zu ermöglichen, die ihr Leben retten könnte.

„Es ist schön, zu sehen, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur in ihrem Job, sondern auch außerhalb der Brauerei engagieren und ein Herz für ihre Mitmenschen haben. Mit unserer Mitarbeiterförderung speziell für Projekte in der Region unterstützen wir sie gerne dabei. Es gibt so viele tolle Vereine und Initiativen in und um Oettingen, die schon mit kleinen Spendensummen Großes bewirken können“, betonte Brauerei-Chefin Pia Kollmar bei der Scheckübergabe.

Wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren, dann ist das heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso wichtiger ist es, dass die Arbeit von Ehrenamtlichen Beachtung und Wertschätzung findet. Diesem Gedanken folgend schenkt das Unternehmen pro Standort und pro Quartal 2.500 Euro an Oettinger Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich in Vereinen und Organisationen engagieren. Diese Beträge kommen den ausgewählten Initiativen zugute.