Oettinger Brauerei unterstützt Projekte und Vereine aus der Region

Aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen entschied sich die Brauerei diesmal – zusätzlich zur regulären Mitarbeiterförderung – für eine Sonderausschüttung Anfang des Jahres am Firmenstammsitz in Oettingen.

Viele Mitarbeiter zeigen ehrenamtliches Engagement Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Insgesamt 40 Herzensprojekte der Mitarbeiter dürfen sich nun über jeweils 500 Euro freuen. „Der Stammsitz unserer Brauerei in Oettingen hat über 400 Mitarbeiter, das ist fast die Hälfte der gesamten Belegschaft an unseren Standorten. Sehr viele von ihnen engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Im Rahmen der Nachhaltigkeit sowie als Selbstverpflichtung der Gesellschaft gegenüber unterstützen wir regionales Ehrenamt natürlich nach wie vor sehr gerne und freuen uns über die Vielfalt der Projekte“, sagt Brauerei-Chefin Pia Kollmar. Bereits im letzten Quartal konnten jeweils drei Mitarbeiter 850 Euro an ihre jeweiligen Herzensprojekte spenden.

Diese Vereine erhalten eine Spende Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Einer der glücklichen Gewinner ist Martin Oberhauser, der bei Oettinger in der Abfüllung arbeitet. Er ist bei den Turtelberg-Fliegern Geilsheim aktiv und spendet das Geld für den Kauf eines Spindelmähers zur Pflege der Start- und Landebahn. Kollege Stefan Rauer freut sich ebenfalls. Er hilft mit den 500 Euro dem Verein Glühwürmchen in Tapfheim, der krebs-, schwerst- und chronisch kranke Kinder und deren Familien in schweren Zeiten unterstützt.

Auch Literatur und Musik kommen nicht zu kurz Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Weitere 500 Euro gehen an den Autorenverein Donau-Ries. Günter Schäfer, der neben seiner Arbeit in der IT-Abteilung von Oettinger selbst als Autor tätig ist, hat dieses Projekt eingereicht, um dem Verein die Förderung des schriftstellerischen Nachwuchses zu ermöglichen. Musikalisch wird es bei Marie Schachner aus der Abteilung Kreditoren. Sie ist Mitglied der Stadtkappelle „D‘Riaser“ Oettingen e.V., die die Spende ebenfalls vor allem in die Nachwuchsförderung investieren wird.