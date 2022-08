Nördlingen: Regionalbahn entgleist bei Einfahrt in den Bahnhof

Verkehrsbehinderung

Symbolbild. Eine Regionalbahn ist in Nördlingen aus den Gleisen gesprungen. Foto: B4BSCHWABEN.de

Durch den Vorfall kommt es zu Verzögerungen im Bahnverkehr in Nordschwaben. Was Reisende und Pendler jetzt wissen müssen.

Am vergangenen Mittwoch ereignete sich der Zwischenfall. Eine Regionalbahn aus Aalen sprang bei der Einfahrt in den Bahnhof in Nördlingen aus den Gleisen. Keiner der Passagiere des Zuges wurde verletzt. Alle Fahrgäste konnten die Wagons über den Bahnsteig verlassen.

Weshalb ist der Zug in Nördlingen entgleist?

Auf Nachfrage von B4BSCHWABEN.de teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit, dass die Behörden bereits daran seien, die Ursache für den Zwischenfall zu untersuchen. Aufgrund der derzeit noch laufenden Ermittlungen möchte sich das Unternehmen derzeit aber noch nicht weiter zu dem Vorfall äußern. Laut einer Nachfrage der Rieser Zeitung bei der Deutschen Bahn beläuft sich der Sachschaden des Unfalls auf rund 350.000 Euro.

Die Bahnstrecke bleibt in Nördlingen gesperrt

Aufgrund des Zwischenfalls kommt es weiterhin zu Behinderungen im regionalen Bahnverkehr. Aus Harburg kommende Züge wenden vorab in Nördlingen. In der Gegenrichtung wenden Züge aus Aalen kommend bereits in Bopfingen. Zwischen Nördlingen und Bopfingen wurde mit Bussen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Deutsche Bahn bittet Reisende sich in den Fahrplanmedien und vor Ort über die Reisemöglichkeiten zu informieren und sich auf entsprechende Fahrzeiten einzustellen.