So wird der neue Bahnhofsvorplatz in Augsburg aussehen

Mobilitätsdrehscheibe

Archivbild. Auf dem Vorplatz des Augsburger Hauptbahnhofs wird seit längerem schon gebaut. Foto: B4BSCHWABEN.de

Fertig ist das große Bauprojekt in Augsburg zwar noch lange nicht. Aber in einer Pressekonferenz gaben Baureferent Gerd Merkle und Ordnungsreferent Rainer Erben nun einen Ausblick über den aktuellen Stand der Pläne. Ausschlaggebend dafür waren unter anderem Verstimmungen gegenüber der Zukunft der Bäume am Bahnhofsvorplatz.

Neue Parkplätze für Autos und Fahrräder

Im Prinzip wird der neue Bahnhofsvorplatz nach seiner Fertigstellung in drei Bereiche gegliedert sein. Auf der nördlichen Seite – sprich der Helio-Center-Seite – werden neue Kurzzeitparkplätze, so genannte Kiss&Ride-Plätze entstehen. Geplant sind 35 Auto-Stellplätze, sowie zwei behindertengerechte und mehrere Taxi-Plätze. Zusätzlich kommen neue Parkmöglichkeiten für Motorräder und Fahrräder hinzu. Für letztere kalkulieren die Stadt Augsburg und die Deutschen Bahn, die die Besitzerin des Bahnhofsvorplatzes ist, rund 460 Stück. Wenn das Fahrradparkhaus fertig ist, werden es etwa 1.000 sein.

Die Mitte des Platzes wird – abgesehen des Brunnens – relativ leer bleiben. Denn sie ist mehr als Verkehrsstrecke, als ein Begegnungsraum konzipiert, erklären Merkle und Erben. Im Schnitt 43.000 Menschen sollen hier täglich über den Platz laufen. Das benötigt Platz. Diesen Muss die Stadt gemeinsam mit der DB aber noch vollends auskonzipieren. Dies beansprucht noch mehrere Jahre, weshalb ein exaktes Fertigstellungsdatum noch nicht genannt werden kann.

Warum müssen Bäume gefällt werden?

Jüngst wurden wieder Stimmen laut, die die Fällung einiger Bäume am Bahnhofsvorplatz, die in der Diskussion steht, heftig kritisieren. Hierzu ist sogar zu einer Demonstration aufgerufen worden. „Keiner hat vor, Bäume einfach so zu fällen“, sind sich Erben und Merkle einig. Vielmehr werde eine Fällung der Bäume dann notwendig, wenn es aus baulichen Gründen oder durch Pilzbefall nötig werden. Denn Baumaßnahmen können Bäume leicht schädigen. Dadurch entsteht schlussendlich auch ein Sicherheitsrisiko. Nämlich dann, wenn die Bäume nicht mehr standfest sind – an einem hochfrequentierten Ort, wie dem neuen Bahnhofsvorplatz unverantwortlich. Dennoch – so Merkle und Erben präsentierten die aktuellen Baupläne – seien, nach Fertigstellung des Großprojekts, in Augsburg am Ende mehr Bäume geplant, als beispielsweise an den Bahnhofsvorplätzen in München, Hamburg oder Oslo.