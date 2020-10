Molkerei Gropper begrüßt neue Azubis im Unternehmen

Bei der Molkerei Gropper sind pünktlich zum Ausbildungsbeginn zwölf junge Menschen ins Berufsleben gestartet. Die Azubis begannen vor vier Wochen ihre Laufbahn in sechs verschiedenen Lehrberufen: Zwei neue Elektroniker für Betriebstechnik, zwei Industriemechaniker, zwei Fachkräfte für Lagerlogistik, zwei Milchtechnologen, zwei Milchwirtschaftliche Laboranten und zwei Industriekaufmänner haben am 1. September bei der Molkerei angefangen.

Erste Einblicke in das Unternehmen Gropper

Zum Auftakt erwartete die Nachwuchskräfte eine Begrüßungsveranstaltung, in der sie erste Einblicke ins Unternehmen und in die verschiedenen Unternehmensbereiche gewinnen konnten. Ebenso wurden Informationen zum Ablauf der kommenden Lehrjahre weitergegeben. Dem Gropper-Nachwuchs sollen zukünftig stets erfahrene Kollegen unterstützend zur Seite stehen.

Auszubildende als Investition in die Zukunft

„Wir wünschen unseren Neuen viel Erfolg beim Start in die Arbeitswelt“, sagt Tim Schuhmacher, Personalreferent Personalentwicklung. „Als Handelsmarkenspezialist im Herzen des Kesseltals stehen wir für Qualität und Innovation. Die Qualifikation junger Menschen ist für uns eine Verpflichtung und gleichzeitig eine zentrale Investition in die Zukunft.“

Absolventen erhielten Belohnung für Abschluss

Gleichzeitig haben in diesem Jahr 14 Azubis ihre Lehrjahre erfolgreich abgeschlossen. Dabei erreichten sechs sogar eine Note von 1,9 und besser in ihrer Abschlussprüfung. Zur Belohnung erhielten sie von Gropper ein iPad. Zudem gab es auch in diesem Jahr wieder Auszubildende, die aufgrund ihrer sehr guten Leistungen die Lehrzeit verkürzen konnten. Die Zeugnisübergabe fand bei einem Abendessen am 3. September im Maikäfer in Buggenhofen statt. Nicht nur die ausgelernten Azubis waren anwesend, sondern auch ihre Ausbilderinnen und Ausbilder, die Geschäftsführung und die Personalentwicklung. „Wir sind richtig stolz, dass alle Azubis ihre Prüfungen und ihren Abschluss so gut gemeistert haben, und dass sie uns nun, nach Beendigung ihrer Lehre, auch weiterhin tatkräftig im Betrieb unterstützen“, betont Schuhmacher.