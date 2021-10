Kollmar Förderstiftung feiert Stipendienvergabe

Die Förderstiftung unterstützt sowohl besonders befähigte Studierende als auch Praktiker, die eine Ausbildung abgeschlossen haben und sich nun fachlich und persönlich weiterbilden wollen. Zusätzlich sollte bei den Stipendiaten die Bereitschaft vorhanden sein, ihr Innovationspotenzial bei der Gestaltung der wirtschaftlichen Zukunft der Region Oettingen/Wassertrüdingen einzubringen.

Am ersten Oktober lud Pia Kollmar aus der Stifterfamilie zur alljährlichen Stipendienfeier in die Oettinger Brauerei ein. 15 junge Menschen, deren Begabung und Persönlichkeit besondere Leistungen in Studium und Beruf erwarten lassen, erhielten eine finanzielle Förderung in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Die Familie Kollmar und der Stiftungsbeirat, dem auch die Bürgermeister der Städte Oettingen und Wassertrüdingen angehören, legen großen Wert darauf, die Stipendiatinnen und Stipendiaten jeden Vergabejahres persönlich kennenzulernen. „Denn“, so betonte Pia Kollmar, „Menschen zusammenzubringen, ist ebenfalls eine wesentliche Aufgabe der Kollmar Förderstiftung.“

Die Chefin der Brauerei Oettinger Pia Kollmar setzt auch in ihrem eigenen Betrieb auf die Förderung des Nachwuchses. Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2021 starteten 18 Auszubildende ins Berufsleben. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum von Ausbildungsberufen an, es bildet unter anderen Mälzer, Brauer, Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistungen, Industriemechaniker und Elektroniker aus. Des Weiteren zeichnet sich die Brauerei Oettinger durch seine hohe Frauenquote in bisher männlich besetzten Berufsfelder aus: Dieses Jahr entschied sich zum ersten Mal eine junge Frau für eine Ausbildung zur Berufskraftfahrerin.

Die Stiftung ist das Vermächtnis des 2013 verstorbenen Unternehmers Günther Kollmar, der 1957 von seinem Vater die Brauerei Oettinger mit damals acht Mitarbeitern übernahm. Unter der Führung Kollmars entwickelte sich Brauerei zur Oettinger-Bier-Gruppe mit fünf Brauereien, welche in weltweit 70 Länder exportieren. Der Fokus der Stiftung liegt auf der Förderung junger Menschen in kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen und technischen Berufen. Dabei steht der regionale Bezug zu den Städten Oettingen, Wassertrüdingen und deren Einzugsgebieten im Vordergrund.