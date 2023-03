Landratsamt Donau-Ries zieht erste Bilanz zu Energiesparmaßnahmen

Gasverbrauch

Archivbild. Der Landrat des Donau-Ries, Stefan Rößle. Foto: Landratsamt Donau-Ries

Um eine Notsituation bei der Energieversorgung über den Winter zu vermeiden, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr kurz- und mittelfristige Energiesparmaßnahmen beschlossen. Zu den Kurzfristmaßnahmen zählen dabei konkrete Faktoren wie beispielsweise die Absenkung der Mindestraumtemperatur in Arbeitsstätten um ein Grad Celsius und die Festlegung der Höchsttemperatur in öffentlichen Arbeitsstätten auf 19 Grad.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Senkung der Raumtemperatur

Auch in den Gebäuden des Landratsamtes in Donauwörth und Nördlingen wurden diese Maßnahmen umgesetzt. Neben der Absenkung der Temperatur in den Büroräumen auf 19 Grad wurden ab September 2022 Gemeinschaftsflächen, an denen sich nicht dauerhaft Personen aufhalten, nicht mehr beheizt. Zusätzlich wurde das Warmwasser dort, wo es lediglich dem Händewaschen dient, abgeschaltet. Seither ist es kühl in den Büros, sodass sich die Mitarbeitenden wärmer anziehen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Folgen der Einsparungen

Laut einer ersten Bilanz haben sich diese Bemühungen als erfolgreich erwiesen. Wurden im Zeitraum vom September bis Dezember 2021 noch rund 388.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, konnte der Verbrauch im selben Zeitraum im Jahr 2022 auf 267.000 Kilowattstunden verringert werden. Das entspricht einer Einsparung von 31 Prozent. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die Zahlen nicht witterungsbereinigt sind. Sicherlich ist ein Teil der Einsparung auch auf milden Verlauf des Winters zurückzuführen. Insgesamt blickt das Landratsamt positiv auf das Ergebnis. „Die Zahlen zeigen, dass unser Amt seinen Beitrag zur notwendigen Verringerung des Gasverbrauchs geleistet hat. Mein Dank gilt meinen Mitarbeitern im Landratsamt, die die beschwerenden Umstände hinsichtlich der abgesenkten Raumtemperaturen mitgetragen haben“, sagt Landrat Stefan Rößle.