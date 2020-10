Landkreis Donau-Ries überschreitet Corona-Warnwert

Mit einer 7-Tages-Inzidenz von aktuell 43,4 hat nun auch der Landkreis Donau-Ries die Vorwarnstufe von 35 Neuinfektionen innerhalb von 7 Tagen pro 100.000 Einwohner überschritten. Die kürzlich eingeführte „Corona-Ampel“ steht damit momentan auf gelb.

Kein lokaler Hotspot feststellbar

Ursächlich für den Anstieg sind laut Gesundheitsamt unter anderem auch verschiedene private Feiern, die nach ersten Erkenntnissen aber innerhalb der erlaubten Vorgaben stattgefunden haben. Im aktuellen Ausbruchsgeschehen lässt sich derzeit kein lokaler Hotspot abgrenzen.

Entsprechend den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung werden private Feiern und Kontakte im privaten und öffentlichen Bereich nun auf maximal 10 Personen oder zwei Haushalte begrenzt und es gilt eine Sperrstunde für Gastronomiebetriebe samt Alkoholverkaufsverbot ab 23.00 Uhr. Zudem wird die Maskenpflicht verschärft. Zusätzlich wird das Landratsamt Donau-Ries eine Allgemeinverfügung erlassen, die weitere Einschränkungen festlegt. Unter anderem wird das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen sowie ein Verbot des Alkoholkonsums ab 23.00 Uhr an verschiedenen öffentlichen Plätzen angeordnet. Diese Regelungen werden voraussichtlich am Donnerstag, 22. Oktober in Kraft treten.

„Wir empfehlen allen Landkreisbürgerinnen und –bürgern dringend die strengeren Vorgaben ab sofort einzuhalten“ erklärt Landrat Stefan Rößle. Er selbst hat umgehend sämtliche unter diese Verschärfung fallenden Termine abgesagt: „Helfen auch Sie mit, dass wir durch sinkende Infektionszahlen die Einschränkungen schnellstmöglich wieder aufheben können“, appelliert Landrat Stefan Rößle.

Folgende Maßnahmen gelten ab Inkrafttreten der Allgemeinverfügung und werden ab sofort empfohlen