KW18: Das sind die Highlights aus Nordschwaben

Jeden Mittwoch wirft B4BSCHWABEN.de einen besonderen Blick nach Nordschwaben. Was das Wirtschaftsleben in der Region besonders bewegt hat, lesen Sie im Blick nach Nordschwaben

Südzucker AG plant Expansion außerhalb von Schwaben

Das Donau-Rieser Unternehmen möchte in Zukunft neue Erzeugnisse herstellen. Wo dafür ein großer Neubau entstehen soll und wie viel Geld Südzucker plant, dafür zu investieren.

Wirtschaftsjunioren Dillingen spenden Malbücher für Geflüchtete

Der nun schon zwei Monate andauernde Krieg in der Ukraine führt zu wachsenden Flüchtlingszahlen. Auch im Landkreis Dillingen sind ukrainische Geflüchtete angekommen. Wie die Wirtschaftsjunioren diese unterstützen und was der Verein außerdem für das kommende Jahr plant.

Versco gestaltet das neue Bürogebäude der Lessmann GmbH

Der weltweit tätige Hersteller technischer Bürsten in Oettingen Lessmann GmbH erweitert mit einem Neubau seine Büroflächen. Über das innenarchitektonische Konzept und was das neue Gebäude den Mitarbeitenden des Unternehmens alles zu bieten hat.

Oettinger Brauerei: Patenschaft für neue Minigolf-Anlage in Oettingen

Die Minigolf-Anlage in Oettingen am Freibad wurde eingeweiht. Eine von 18 Partnerschaften hat die Brauerei Oettinger übernommen. Was für eine Rolle die Azubis der Brauerei zu spielen hatten.

