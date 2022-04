Oettinger Brauerei: Patenschaft für neue Minigolf-Anlage in Oettingen

So sieht ein guter Start ins Oster-Wochenende aus: Pünktlich zum Fest wurde am vergangenen Gründonnerstag die neue Minigolf-Anlage des Freibads in Oettingen offiziell eingeweiht. Auch die Oettinger Brauerei war mit von der Partie – sie hatte es sich nicht nehmen lassen, nach dem Biergarten des Freibads auch hierzu einen Beitrag zu leisten. Als eine von 18 Bahnpaten unterstützte die Brauerei das Projekt an ihrem Stammsitz nicht nur finanziell, sondern auch in Rat und Tat: Insbesondere die Auszubildenden der Brauerei – sowohl aus dem kaufmännischen als auch dem technischen Bereich – waren an der Planung und Umsetzung beteiligt.

Oettinger Brauerei präsentiert sich heimatverbunden

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Unter den kreativ und individuell von verschiedenen Unternehmen aus Oettingen gestalteten und gesponserten Bahnen befindet sich nun auch eine geschickliche Herausforderung, die unverkennbar der Brauerei zuzuordnen ist und zugleich deren Heimatverbundenheit ausdrücken soll. Der Spaß beginnt am Abschlagspunkt aus Kronkorken. Von dort aus wird der Ball über einen Looping mit Oettinger-Schriftzug geschlagen. Und wer nach der Anstrengung eine Pause braucht, sitzt gemütlich auf einer Bank aus Bierkisten.

Miteinander und Gemeinwohl in der Region stärken

Eröffnet wurde die neugestaltete Anlage von Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker, der auch den Sponsoren dankte, ohne deren Engagement die Umsetzung nicht möglich gewesen sei. Zu den ersten Spielerinnen zählten unter anderem Brauerei- Seniorchefin Ingrid Kollmar und Brauerei-Chefin Pia Kollmar:„Wir fanden die Idee für diese Initiative große Klasse. Als Unternehmer mit starken Wurzeln liegt uns vieldaran, dass Miteinander und Gemeinwohl in der Region zu stärken. Unser großes Lob gilt allen voran unseren Azubis für ihren besonderen Einsatz bei der Gestaltung unserer schönen Oettinger Bahn. AllenMinigolf-Fans wünschen wir viel Freude beim Spielen.“