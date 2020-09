Humanus Personalservice aus Nördlingen eröffnet neue Filiale

Mitte September eröffnet die Nördlinger Humanus Personalservice GmbH einen neuen Standort – diesmal in der Hauptstadt Berlin. Dabei handelt es sich um die vierte Filiale des Unternehmens. Der Schwerpunkt dabei liege auf der Karriereberatung für Bewerber vor allem aus der Region.

Mangel an qualifizierten Fachkräften

Auch und besonders in Zeiten der veränderten Normalität bleibe laut Humanus der Mangel an qualifizierten Fachkräften bedrohlich für Unternehmen und deren Erfolg. Seit 2013 unterstützt Humanus deshalb Unternehmer dabei, qualifizierte Fachkräfte zu finden und zu halten. Von Anbeginn an habe sich CEO Philipp Erik Breitenfeld mit seinem Unternehmen dabei dem Motto Simply Fair Work verschrieben: Hier sollen die Menschen und ihre umfassende Betreuung im Vordergrund stehen.

Spezialisierung des Regionalleiters auf Karriereberatung

Und genau darauf spezialisiert sich jetzt auch Sascha Neter als Regionalleiter Nord/Ost der Humanus Personalservice GmbH in Berlin: Karriereberatung für Bewerber vor allem aus der Region wird im Zentrum seiner Arbeit stehen. Damit sich die richtigen Bewerber durchdacht, systematisch und erfolgreich auf die Stellen bewerben, die am besten zu ihren Qualifikationen und Bedürfnissen passen.

Profit für Bewerber und Unternehmer

„Schon unsere Anschrift Waidmannsluster Damm kann ja als Motto für unsere Arbeit hier in der Region stehen: Lasst uns mit Spaß und Erfolg die besten Stellen jagen“, lacht Sascha Neter. „Natürlich stehen wir vom Humanus Personalservice auch hier in Berlin Unternehmern zur Seite, die richtigen Fachkräfte für ihre offenen Positionen zu finden. Aber wir denken die Behebung des Fachkräftemangels jetzt auch von der anderen Seite aus: Wir unterstützen Bewerber durch unsere Beratung dabei, ihre Karriere erfolgreich in die Hand zu nehmen. Davon profitieren dann sowohl die Bewerber als auch die Unternehmen, in denen sie anheuern: Weil die Unternehmen Bewerbungen von qualifizierten Mitarbeitern bekommen, die wissen, dass sie sich auf die für sie genau richtigen Stellen bewerben und so mit entsprechendem Engagement tätig sein werden.“

Über die Humanus Personalservice GmbH

Innerhalb der ersten sechs Jahre nach der Gründung ist die Humanus Personalservice GmbH von einem Zwei-Mann-Betrieb zu einem Unternehmen mit fast 40 internen und 450 externen Mitarbeitenden gewachsen. Durch die Überlassung von Fachkräften generierte Humanus inzwischen 51 Millionen Euro Umsatz.