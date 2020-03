Humanus aus Nördlingen eröffnet Schule in Südafrika

„Ein Unternehmer trägt nicht nur wirtschaftliche Verantwortung für seine Mitarbeitenden – er sollte sich auch auf sozialer und ökologischer Ebene engagieren“, erklärt Philipp Erik Breitenfeld, Geschäftsführer der Humanus Personalservice GmbH, sein Motto.

Bau der Schule in einem Vorort von Kapstadt

Deshalb schloss Breitenfeld dem Projekt „1.000 Schulen für die Welt“ an, das unter der Schirmherrschaft von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller steht. Die Humanus Personalservice GmbH sowie der Geschäftsführer privat finanzierten je zur Hälfte den Bau einer Schule in Kalkfontein, einem Vorort von Kapstadt in Südafrika. Organisatorisch unterstützten Fly&Help und das Centre for Early Childhood Development das Vorhaben.

„Unglaublich, was geleistet wurde“

Zur Eröffnung am 11. Februar dieses Jahres war der Geschäftsführer gemeinsam mit seinem Team vor Ort. „Was für ein Tag! Noch immer klingt mir die Freude der vielen großartigen Menschen, die geholfen haben, dieses Projekt zu stemmen, in den Ohren. Und noch immer sehe ich das Leuchten der Kinderaugen im fulminanten Eröffnungstrubel deutlich vor mir“, reflektiert er rückblickend.

Breitenfeld, der selbst im südlichen Afrika aufwuchs, bedankt sich bei den Unterstützern des Projekts: „Unglaublich, was geleistet wurde, um die Schule zu realisieren. Da war schon einiges zu stemmen. Und alle haben so großartig zusammengearbeitet.“

Fundierte Bildung für 60 Kinder

Die Vorschule in Kalkfontein bietet jeweils 60 Kindern Platz für fundierte Bildung. „Mit den Chancen durch eine solide Ausbildung können die Kinder etwas aus ihrem Leben machen, sie können großherzig und menschlich werden und bleiben – können anders leben als von Hass, Missgunst und Neid getrieben“, so Breitenfeld. Genau aus diesem Grund trägt die Schule auch im Namen den von Philipp Breitenfelds Tochter: Lea Sophia.