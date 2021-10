Hama aus Monheim investiert in den Nachwuchs

Insgesamt absolvieren derzeit 111 junge Leute ihre Ausbildung beziehungsweise ihr duales Studium bei Hama. In den durch Corona nicht immer einfachen Zeiten setzt Hama bewusst auf Nachwuchsförderung und dabei auf Kontinuität, heißt es in einer Mitteilung. Auch in diesem Jahr wurde allen Absolventen ein Übernahmeangebot unterbreitet, was auch für die Zukunft ein selbstverständliches Ziel ist.

Für 2022 stehen zwölf Ausbildungsberufe und elf duale Studiengänge zur Auswahl. Unter den von Hama angebotenen Ausbildungsstellen sind Ausbildungen zum Fotografen, Mediengestalter, Industrieelektriker oder auch zur „klassischen“ Büro- und Einzelhandelskauffrau zu finden. Duale Studiengänge sind ebenfalls in einer großen Bandbreite vertreten, unter anderem Mediendesign, BWL oder Informatik.

Hama hat seinen Fokus nicht nur auf die betriebsinterne Ausbildung des eigenen Nachwuchses gesetzt, sondern legt sein Augenmerk auch auf die Bildung in den Grund- und Mittelschulen, welche unter den Corona-Maßnahmen erheblich gelitten hat. Das Corona-Virus ist immer noch aktuell und damit auch das Thema Hygienevorschriften an den Schulen. Auch wenn das Lüften in den Zimmern weiterhin eine große Rolle spielen wird, ist der Einsatz von Luftfiltergeräten ein weiterer Schritt auf dem Weg, Ansteckungsgefahr zu minimieren. Aus diesem Grund sponserte Zubehörsteller Hama der Grund- und Mittelschule Monheim zehn Luftreiniger mit 3fach-Filter. „Wir sind sehr dankbar über dieses großzügige Angebot, das es uns nun ermöglicht, noch mehr Sicherheit in allen Räumen der Schule zu bieten“, freute sich Barbara Simon, Rektorin der Grund-und Mittelschule.

Übergabe der Luftreiniger durch Christina Schlosser von Hama. Foto: Hama.

1923 gegründet, ist Hama heute mit rund 18.000 Produkten einer der führenden Zubehöranbieter für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Computer, Foto und Haushalt. Allein am deutschen Stammsitz im bayerischen Monheim arbeiten 1.500 Mitarbeiter. Damit ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber im Donau-Ries. Weltweit beschäftigt Hama rund 2.500 Mitarbeiter. Mit 19 ausländischen Standorten, zahlreichen Handelsvertretungen sowie eigenen Produktionsstätten ist Hama weltweit mit seinen Produkten präsent.