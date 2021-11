Azubis aus dem Donau-Ries werden von der IHK geehrt

Die IHK Schwaben ehrte die insgesamt 128 Besten aus Nordschwaben und dem Wirtschaftsraum Augsburg nun in besonderem Rahmen – coronabedingt nicht bei einer Feier, sondern bei einer Kinovorstellung mit dem neuen 007.

Insgesamt 3.825 Azubis aus dem Wirtschaftsraum Augsburg und Nordschwaben haben im Jahr 2021 ihre IHK-Prüfung abgelegt. Die Besten jedes Ausbildungsberufs waren nun zur Sonder-Vorstellung des neuen James-Bond-Film eingeladen. Darunter die 18 Auszubildenden aus dem Landkreis Donau-Ries, die zu den Besten Schwabens gehören.

Bevor Daniel Craig über die Leinwand des großen Kinosaals in Augsburg flimmerte, war dort der stellvertretende IHK-Präsident Reinhold Braun zu sehen. „Ihre Spitzenleistung erfreut uns alle“, sagte Braun in seinem Video-Statement an die Azubis gerichtet. „Mit Leuten wie Ihnen wird es uns auch in Zukunft gelingen, ein herausragender Wirtschaftsstandort zu bleiben.“

Dem stellvertretenden IHK-Präsidenten war die Ehrung der Besten auch ohne die sonst übliche Auszeichnungsfeier in der IHK Schwaben ein großes Anliegen: „Wir können damit zeigen, wie wichtig die berufliche Bildung für unsere Unternehmen ist.“ Die heimischen Unternehmen seien dringend auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen. „Daran hat weder die Corona-Krise etwas geändert noch der demographische Wandel“, sagt Braun.