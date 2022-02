Grenzebach spendet an „Kartei der Not“

Am Montag, den 21. Februar, übergaben Egbert Wenninger, Standortleiter der Grenzebach Maschinenbau GmbH, und die Betriebsratsvorsitzende Rosa Maria Schreitmüller am Hamlarer Firmenstandort der Grenzebach Gruppe die Spende symbolisch an RT1. 900 Euro gehen zugunsten der RT1-Weihnachtsträume an das Hilfswerk „Kartei der Not“.

So kam der Beitrag zustande Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Rund die Hälfte der nachweihnachtlichen Spende erbrachten die Mitarbeitenden des Donau-Rieser Standorts selbst. Der Differenzbetrag wurde seitens der Geschäftsführung aufgestockt. Die Kartei der Not, das regional tätige Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlags, greift seit 1965 unverschuldet in Not geratenen Menschen unter die Arme. Hitradio RT1 unterstützt das Hilfsprojekt, indem Hörer sowie lokale Firmen dazu aufgerufen werden, Geld zu spenden.

Sozialer Verantwortung bewusst Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Diesem Ruf folgte erstmalig das Hamlarer Unternehmen Grenzebach. „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende bedürftigen Menschen jeglichen Alters in der Region helfen können,“ sagt Rosa Maria Schreitmüller. Als Dankeschön für die Spende zeichnet das Lokalradio Grenzebach als Firma mit Herz aus. Egbert Wenninger unterstreicht die Aktion: „Seit Jahren übernehmen wir immer wieder durch kleine und große Projekte soziale Verantwortung in der Region. Die Auszeichnung ‚Firma mit Herz‘ spiegelt unser Engagement wider.“

Weiteres Projekt des Unternehmens Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neben der Arbeit für das Gemeinwohl der Gesellschaft, bekämpft das mittelständische Unternehmen auch den Klimawandel. Die Auszubildenden des Automatisierungsspezialisten Grenzebach in Hamlar setzten vergangenes Jahr mit verschiedenen Maßnahmen ein Zeichen für regionalen Umweltschutz. Mit einem Sozialprojekt wurde von den Nachwuchskräften der Verkauf von regionalen Lebensmitteln organisiert.