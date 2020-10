Geda ehrt langjährige Mitarbeiter

Im Rahmen der traditionellen Feierstunde am Unternehmenshauptsitz in Asbach-Bäumenheim blickten in diesem Jahr acht Mitarbeiter auf die vergangenen Jahrzehnte beim Bau- und Industrieaufzughersteller zurück. Mittelpunkt der Veranstaltungen waren die Ehrungen durch die Geschäftsleitung. Mit persönlichen Worten dankte der geschäftsführende Gesellschafter, Johann Sailer, den Firmenjubilaren: „Wir sind sehr stolz, so viele langjährige Mitarbeiter in unserem Unternehmen zu haben, die uns seit zehn, 25 und sogar 40 Jahren die Treue halten. Ihr wertvoller Erfahrungsschatz ergibt zusammen mit den frischen Ideen unserer jungen Nachwuchskräfte einen Teil des Geda-Erfolgsrezepts.“

Herr Reinhard Konle, Herr Franz Edler, Herr Peter Gessler, Herr Michael Schäftner und Herr Florian Schwegler wurden für je zehn Jahre Betriebszugehörigkeit mit einer Urkunde geehrt. Auf ein Vierteljahrhundert bei Geda können Herr Roland Keis und Herr Valerius Philipp zurückblicken. Beachtliche 40 Jahre – und damit fast sein gesamtes Berufsleben – hat Herr Nejdet Ertas bei Geda in Asbach-Bäumenheim verbracht.

Treue und Identifikation mit einem Unternehmen

Bei der Firma Geda freue man sich über eine überdurchschnittlich lange Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit und in Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen, vor die uns die Corona-Pandemie stellt, sei es umso bemerkenswerter, wenn die Mitarbeiter einem Unternehmen über so viele Jahre die Treue halten und sich mit der Firma identifizieren, betont Johann Sailer weiter.

Wie der Geschäftsführer weiter erklärt, schaffe das mittelständische Unternehmen gute Voraussetzungen, um seine Erfolgsgeschichte nach über 90 Jahren auch künftig mit motivierten und treuen Mitarbeitern fortzusetzen. So profitiert die Belegschaft neben regelmäßigen Gesundheits-, Sport- und Präventionsangeboten im Rahmen des Geda-Gesundheitszirkels auch vom einzigartigen „Der Mensch im Mittelpunkt“-Konzept – einem umfangreichen Schulungs- und Seminarprogramm, an dem auch die Ehe- und Lebenspartner teilnehmen dürfen.