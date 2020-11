Grünbeck aus Höchstädt ehrt langjährige Mitarbeiter

Inzwischen ist es nicht mehr gang und gäbe, dass Mitarbeiter zehn, zwanzig oder sogar noch mehr Jahre in einem Unternehmen beschäftigt sind. Deswegen ist die halbjährliche Jubilarfeier, die im September bei der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH in Höchstädt stattfand, immer etwas Besonderes.

Geschäftsführer Dr. Günter Stoll begrüßte neben Personalleiterin Sandra Stricker und Betriebsratsvorsitzendem Wilhelm Mair die Jubilare. „Auch das Virus COVID-19 kann uns nicht davon abhalten, unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Hygienemaßnahmen unsere langjährigen Mitarbeiter zu ehren. Ich danke Ihnen allen für Ihre kontinuierliche Treue und Mitarbeit sowie tatkräftige Unterstützung in den vergangenen Jahren. Mit Ihrem angeeigneten Wissen und Ihren Ideen haben Sie wesentlich zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen“, sagte Stoll.

Rückblick und Zielsetzung für die Zukunft



Einen interessanten Rückblick auf die Highlights und die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte gewährte Sandra Stricker. „Ein Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, auf das Erreichte zurückzublicken und sich neue Ziele für die Zukunft zu setzen. Wir wünschen allen Jubilaren viele weitere erfolgreiche Jahre im Unternehmen und dass Sie weiterhin mit Freude zur Arbeit kommen“, betonte Stricker.

Diese Mitarbeiter durften ein rundes Betriebsjubiläum feiern

Ein rundes Betriebsjubiläum konnten im ersten Halbjahr dieses Jahres 22 Jubilare begehen. Für zehn Jahre wurden Tobias Brandt, Andreas Furchtner, Thomas Götte-Käding, Reinhold Kraus, Andrea Sandmaier, Bernd Schmid, Johannes Walbert und Daniel Wunderle geehrt. 20 Jahre im Unternehmen sind Hermann Herreiner, Alexander Seifried und Wolfgang Wiedemann. Ein Vierteljahrhundert bei Grünbeck beschäftigt sind Ella Eirich, Christian Horsch, Wolfgang Jall, Manfred Kränzle, Brigitte Schmid und Natali Weißbecker. Werner Endres, Sven Vorholz und Iris Schwarz sind bereits 30 Jahre bei Grünbeck und Erich Kapfer sowie Angelika Sporer sogar 35 Jahre. Alle Jubilare erhielten ein Geschenk und eine Urkunde von der Geschäftsleitung überreicht

In den wohlverdienten Ruhestand wurden fünf Grünbeck-Mitarbeiter verabschiedet. ZumErinnerungsfoto stellten sich auf (v. l. n. r.): Betriebsratsvorsitzender Wilhelm Mair, Max Redel,Gabriele Friedl, Stefan Remmele, Erna Hafner, Personalleiterin Sandra Stricker sowie NataliWeißbecker. Foto: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Ein großer Einschnitt im Leben von Menschen ist das Ende des Berufslebens. Fünf Mitarbeiter, die allesamt viele Jahre bei Grünbeck beschäftigt waren, wurden vom Geschäftsführer und der Personalleiterin in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Stricker bedankte sich bei Gabriele Friedl, Max Redel, Natali Weißbecker, Erna Hafner sowie Stefan Remmele für die geleistete Arbeit.