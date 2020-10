Frankenraster eröffnet neue Niederlassung in Winsen

Der Scan- und Lagerdienstleister Frankenraster, mit Hauptsitz in Buchdorf im Donau-Ries, eröffnet in Winsen südlich von Hamburg eine neue Niederlassung. „Für die Digitalisierung und Lagerung von Dokumenten haben wir in den letzten Jahren immer mehr Projekte und Anfragen aus Norddeutschland erhalten. Durch die zentrale Lage bei Hamburg sind wir jetzt auch für unsere Kunden im Norden stets Vorort und können schneller handeln“, sagt Hans-Joachim Meinert, Geschäftsführer von Frankenraster.

Niederlassung Hamburg agiert wie Hauptzentrale

1.000 Quadratmeter Büro-, Produktions- und Lagerfläche stehen in Winsen für das Scannen, Lagern und Archivieren von Dokumenten zur Verfügung. Mittels moderner Technik sollen dort Akten, Pläne, Röntgenfilme, Microfiches, Glasplatten, historische Bücher, Kleinst- und Übergrößen digitalisiert werden. Ein Expertenteam kümmert sich um den sicheren Umgang mit den Dokumenten. Händisch sorgen die Fachkräfte für die korrekte Zuordnung und Klassifizierung der digitalen Dateien, damit der Kunde reibungslos mit den Digitalisaten weiterarbeiten kann. Auch die Logistik der Dokumente erfolgt mit eigenem Personal und Fahrzeugen.

Genau wie in Buchdorf kann am neuen Standort alles, was eingelagert aber vorher nicht digitalisiert wird, bereits ab 15 Minuten nach Anfrage on-demand gescannt und als digitale Datei zur Verfügung gestellt werden, erklärt eine Mitteilung des Unternehmens. Beim Transportieren, Scannen, Lagern und Archivieren richtet sich Frankenraster nach den Vorgaben der Qualitäts- und Sicherheitszertifikate DIN ISO 9001 und ISO/IEC 27001.

Stefan Messner: Wir werden verstärkt bei Ausschreibungen im Norden dabei sein

Bis Ende 2020 plant das Unternehmen in Winsen bis zu zehn Arbeitsplätze aufzubauen. Mittelfristig soll dort ein eigener Produktionsstandort errichtet werden. Die ersten Digitalisierungsprojekte aus Kiel, Berlin und Hannover gehen bei Frankenraster Nord jetzt in Produktion. Weitere sind in Planung. Der Standort in Winsen ermögliche es Frankenraster ab sofort auch bei Ausschreibungen im Norden mit dabei zu sein. „Bisher hatten wir durch die Distanzbeschränkung von Bayern aus oft keine Chance. Durch unsere Niederlassung in Winsen werden wir jetzt verstärkt an norddeutschen Ausschreibungen teilnehmen. Darauf freuen wir uns“, resümier Stefan Messner, Vertriebsleiter bei Frankenraster.