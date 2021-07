Frankenraster aus Buchdorf erweitert sein Führungsteam

Mit Klaus-Peter Horstmann holt sich Hans-Joachim Meinert einen erfahrenen Strategen und Visionär an seine Seite. Gemeinsam planen sie, die Führungsspitze des Unternehmens neu auszurichten.

Das sind die neuen Fokuspunkte Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Seit dem Juli 2021 zählt die Geschäftsführung bei Frankenraster ein zweites Mitglied: Der ehemalige Vertriebsleiter, Klaus-Peter Horstmann, übernimmt die Geschäftsführung im Marketing und Vertrieb. Für ihn stehen Wachstum, Teamarbeit und auch Neufokussierung im Vordergrund, erklärt das Unternehmen.

Wird Frankenraster Marktführer? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„In Zukunft wird Frankenraster mehr Business-Prozess-Outsourcing-Lösungen (BPO) anbieten. Bisher ist das Unternehmen eher für komplexes Projektgeschäft bekannt geworden. Doch im Laufe der letzten Jahre haben sich auch einige klassische BPO-Anforderungen bei dem Dienstleister etabliert und das soll nun ausgebaut werden“, erklärt Horstmann. „Durch den Strategiewechsel vom reinen Projektgeschäft hin zu mehr dauerhaften Dienstleistungsanforderungen wird es auch veränderte Anforderungen an den Vertrieb, das Marketing und die Kundenbetreuung geben. Das wird verstärkt meine Aufgabe sein und dahin werden wir auch wachsen.“ Auch im klassischen Projektgeschäft vor allem in der öffentlichen Hand will Frankenraster weiter und stärker expandieren als bisher. Hans-Joachim Meinert wird in seiner neuen Rolle mehr Fokus auf den Bereich Strategie und Expansion legen: „Marktführerschaft ist das, was mir gut gefallen würde“, sagt Meinert.

Auf dieser Kooperation fußt die Zusammenarbeit Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Kontakt zwischen den beiden Geschäftsführern wurde vor gut zwei Jahren geknüpft. Damals startete die Kooperation zwischen Frankenraster und Majorel Deutschland. Diese Kooperation mündete nun in der gemeinsamen Geschäftsführung von Meinert und Horstmann. Die Kooperation beider Unternehmen bleibe darüber hinaus aber bestehen, erklärt Frankenraster.