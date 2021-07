Erschließt Frankenraster bald den usbekischen Markt?

Auf Initiative des bayerischen Mittelstand.BVMW trafen sich S.E. Nabijon Kasimov, Botschafter Usbekistans, und Unternehmer der Region. Hintergrund dieses Treffens waren wirtschaftliche Sondierungsgespräche in der bayerischen Landeshauptstadt München. Einer der Teilnehmer aus dem Donau-Ries war Hans-Joachim Meinert, Geschäftsführer des Scan- und Lagerdienstleisters Frankenraster aus Buchdorf.

Als noch relativ junger Staat öffnet sich das zentralasiatische Land Usbekistan in den letzten Jahren immer mehr für potentielle Investoren und Unternehmen aus dem Ausland – und damit auch aus der Region Bayerisch-Schwaben. Ein wichtiges Thema auf der BVMW-Veranstaltung in München war unterdessen die Erörterung der Unterstützungsmöglichkeiten für die Digitalisierung in Usbekistan. Ein Kernthema des Buchdorfer Unternehmens Frankenraster.

Hierzu trafen sich S.E. Nabjon Kasimov, Botschafter Usbekistans, und HansJoachim Meinert, Geschäftsführer von Frankenraster Anfang Juli zu einem kurzen Kick-Off-Gespräch im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in München. „Der Botschafter war sehr interessiert an unseren Lösungsmöglichkeiten und an einer potentiellen Kooperation“, berichtet Hans-Joachim Meinert. Außerdem ergänzte er: „Usbekistan ist wohl sehr an Digitalisierung und vor allem auch an Scandienstleistung interessiert.“

Geschäftsführer Hans-Joachim Meinert sieht für den späten Herbst dieses Jahres ein weiteres Treffen für Gespräche zwischen Vertretern aus Wirtschaft und Politik. Hierfür ist ein Vor-Ort-Besuch in Usbekistan im Rahmen einer gemeinsamen Reise mit dem BVMW geplant, um mögliche weitere Schritte zu diskutieren.