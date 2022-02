FOS/BOS Donauwörth hält digitale Studienberatung ab

Der beinahe schon Tradition gewordene Studieninformationstag der Hans-Leipelt-Schule Donauwörth sollte auch in diesem Schuljahr stattfinden, das sei der Wunsch der Schulfamilie und auch der Hochschulen, mit denen die Schule seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Da die aktuelle Pandemiesituation leider auch in diesem Jahr keine Präsenzveranstaltungen zulässt, wurden Studienberater, Professoren und Studenten von insgesamt acht Hochschulen in der Umgebung online in die Klassenzimmer der Hans-Leipelt-Schule geschaltet.

Die Schüler der 12. und 13. Jahrgangsstufen konnten sich im Vorfeld eintragen und somit virtuell ihren gewünschten Studienort besuchen sowie in den Studiengang ihrer Wahl hineinschnuppern. Gerade der Kontakt zu Studenten sei besonders interessant für die Schüler, welche sich beispielsweise über die authentischen, hilfreichen Informationen aus erster Hand zum Leben auf dem Campus, Schwierigkeiten der einzelnen Fächer oder auch Finanzierung des Studiums freuten. Die FOS/BOS Donauwörth brachte auf diese Weise die Studienberatung direkt in die Klassenzimmer.Ein besonderer Vorteil, den die Schüler dadurch genießen konnten, sei der Beratung durch praktizierende Professoren gewesen.

Auch das ein oder andere praxisnahe Beispiel wurde währenddessen präsentiert. So zeigte die Hochschule Ansbach einen Live-Versuch mit dem von ihnen entwickelten Roboter, der Gesichter erkennen kann, die Mitarbeiter der Hochschule mit Namen begrüßt und sogar Emotion zeigen kann. Denkbar sei dieser Einsatz dieser Technologie zukünftig beispielsweise in der Pflege. Im Vortrag „Lehramt studieren an der Universität Augsburg“ wurden alle Aspekte, von der Entscheidung für den Studiengang über die Wahl der Fächer, erforderliche Praktika, Studiendauer bis hin zum inhaltlichen Aufbau des Studiums beleuchtet.

„Der Bericht und die Antworten eines ehemaligen Studenten der Uni Augsburg waren besonders interessant und authentisch“, sagte Amelie Bartl, eine Schülerin aus der 12. Klasse des Sozialzweigs. Die Universität der Bundeswehr stellte die Studienmöglichkeiten vor, welche Schülern in München und Hamburg zur Verfügung stehen. Am Studieninformationstag wirkten außerdem die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kempten, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Neu-Ulm, die Technische Hochschule Ingolstadt sowie die Technische Hochschule Ulm mit. Die Hans-Leipelt-Schule wolle ihre Zusammenarbeit mit den Hochschulen auch in Zukunft, analog sowie digital, fortsetzen und ausbauen, um ihre Schüler optimal auf Berufsleben und Studium vorzubereiten.