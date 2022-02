So will Donauwörth seinen Einzelhandel beleben

Am ersten Samstag im März, dem 05.03., ist es wieder so weit. Die Reichsstraße soll sich dann in Frühlingsdekoration zur Flaniermeile verwandeln. Von 10 Uhr bis 18 Uhr bedeutet dies eine Sperrung für den gesamten Verkehr. Mit dem Pilotprojekt „Flanieren in der Reichsstraße“ startete am 4. September letzten Jahres die City Initiative Donauwörth die Idee.

Von der Aktion erhoffen sich die Initiatoren erneut Besucher zum Kauf in die autofreie Reichsstraße zu locken. „Das Konzept die Reichsstraße jeden ersten Samstag im Monat zu sperren ist aufgegangen“, sagt der CID Vorsitzende Markus Sommer. Er freue sich über das positive Resümee der Einzelhändler, der Gastronomen und auf die weiteren Sperrungen der Donauwörther Innenstadt an den ersten Samstagen in jedem Monat.

Die Frühlingszeit komme der Initiative gelegen, da der Bummel sich aufgrund wärmerer Temperaturen angenehmer gestaltet. Mit dem Wetterumschwung sollen auch die Frühjahrstrends in den Kleidungsgeschäften überzeugen. Auch das Gastgewerbe soll mit Frühstück, Mittagsessen und Kaffeekränzchen am Nachmittag von der Sperrung profitieren. In der Reichsstraße gebe es zahlreiche Möglichkeiten, um sich ein Bild der Donauwörther Gastronomie zu machen.

Die Kolping Akademie Donauwörth bildet seit ca. 50 Jahren benachteiligte und lernbeeinträchtigte Jugendliche im Handwerk aus. Die hier hergestellten hochwertigen Gartenmöbel, Dekorationsartikel und Kleinmöbel werden am 5. März vor dem Stadtladen in der Reichsstraße ausgestellt. Das nächste Flanieren in der Reichsstraße findet soll dann am 2. April mit den „Handwerkertagen anders“ stattfinden.