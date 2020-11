Donauwörther Stadtladen erfährt lokale Unterstützung

Seit Anfang November wird im künftigen Stadtladen gebaut. Der Umbau schreite zügig voran – im Dezember soll eröffnet werden. Doch all diese Arbeiten und auch die weiteren Investitionen seien ohne Helfer und Unterstützer nicht möglich gewesen. Dazu gehört neben dem finanziellen Engagement der Anteilseigner und dem ehrenamtlichen Einsatz des Gesellschafterrats und der Helfer, die örtlichen Betriebe und die Banken.

Bereits am Anfang haben den Plan für die Baugenehmigung die Architektin Bettina Kandler erstellt und für den Brandschutz Frau Thormann von Niebler + Thormann Architekten GmbH. Unter der ehrenamtlichen Leitung von Florian Britzelmeir, haben sich alle Handwerker in den Vorbesprechungen mit ihren Erfahrungen eingebracht, damit möglichst kostengünstig ein tolles Ergebnis erzielt werden kann. Bereits als vorne noch Schuhe verkauft wurden, bohrte Bender Diamanttechnik die Durchgänge für die Leitungen in den Keller.

Das geschah vor dem eigentlichen Umbau

Nachdem erst am 2. November mit dem eigentlichen Umbau begonnen werden konnte, arbeiteten zunächst die Zimmerei Franz Motz an den Zwischenwänden, Firma Zajitschek an der Installation der Leitungen und des WCs, EloTec Jürgen Bressel an den Elektroarbeiten und Glas Strobel an der Aufarbeitung der Schaufenster. Parallel räumten die ehrenamtlichen Helfer aus, erledigten Malerarbeiten und halfen den von Parkett Hofer gelieferten Boden verlegen. Nun folgt noch die Lüftungsanlage durch Lebedew Haustechnik und der weitere Ausbau. Besondere Konditionen beim technischen Equipment von Computerstudio Deg und Schubert und Expert Arndt ermöglichen dem Stadtladen künftig, Arbeiten mit zeitgemäßer Ausstattung abzuwickeln.

Ohne die Unterstützung der örtlichen Banken sei das Projekt allerdings nicht umsetzbar gewesen. Die Sparkasse Donauwörth und die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth bewiesen großes Vertrauen in das Bürgerprojekt und kamen dem Gesellschafterrat, allen voran Gabriele Bauer, die sich hochprofessionell um die finanziellen Belange kümmert, im Rahmen einer außergewöhnlichen Co-Finanzierung mit ihren schlüssigen Finanzierungskonzepten und günstigen Konditionen entgegen. Mit all dieser Hilfe, diesem Engagement und Entgegenkommen sehe Oliver Sporr, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Stadtladens, der geplanten Eröffnung optimistisch entgegen. „Wir haben so viel Zuspruch aus der Bevölkerung und von den Unternehmen bekommen, alles spricht dafür dass unsere ambitionierte Zeitplanung aufgeht.“