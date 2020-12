Donauwörther Stadtladen eröffnet nach Umbau Mitte Dezember

Im November startete der Umbau des ehemaligen Schuhhaus Braun in Donauwörth, nun geht der Komplettumbau auf die Zielgerade. Nach sechs Wochen Bauzeit wird der sogenannte „Unser Stadtladen“ am 15. Dezember eröffnet. Angesichts der Corona-Auflagen soll es keine feierliche Eröffnungsfeier geben.

Arbeiten unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die angesetzte Umbauzeit schien den Beteiligten unmöglich – dass nun tatsächlich am 15. Dezember eröffnet werden kann, liege maßgeblich an dem Einsatz der ehrenamtlichen Helfer. Die Planung und Organisation lag in erster Linie bei Florian Britzelmeir. Schon in den ersten Tagen des Ausräumens hat Winnie Sprater als Polier angepackt. Fast täglich war er mit Hubert Strasser und Hubert Gerstmeier auf der Baustelle. Zahlreiche Helfer arbeiteten, soweit es ihre Zeit zuließ und unter Einhaltung der Corona-Regeln im Stadtladen.

Öffnungszeiten werden vorrübergehend erweitert Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir freuen uns sehr auf die Eröffnung und darauf unsere ersten Kunden im Laden begrüßen und bedienen zu dürfen", betont Geschäftsführer Oliver Sporr. „Nachdem maximal 17 Kunden im Laden sein dürfen, wird auf eine Eröffnungsfeier verzichtet. Um den Kunden mehr Zeit zum Einkaufen zu geben, erweitern wir unsere Öffnungszeiten: Bis zum 23.12. haben wir Montag bis Freitag bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag bis 16 Uhr.“ Der Bistrobereich kann am 15. Dezember aufgrund der Corona-Regeln nicht eröffnen. Stattdessen werden in der Adventszeit in der Passage Glühwein und Bratwürste To-Go angeboten. Gerade in der Anfangsphase engagieren sich ebenfalls ehrenamtlichen Helfer, koordiniert von Gesellschafterrat Karl Klopfer, beispielsweise beim Ware Auffüllen, Grillen oder Geschenkkörbe verpacken.

Das sagt der Oberbürgermeister zur anstehenden Eröffnung

Auch Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré freue sich über die tatkräftige Umsetzung: „Zur Eröffnung wünsche ich dem Stadtladen viel Erfolg. Es hat mir nicht nur sehr viel Freude bereitet zu sehen, wie hier etwas aus der Bürgerschaft und dem ehrenamtlichen Engagement heraus entsteht, sondern ich bin sicher, dass wir damit in Donauwörth eine Chance ergriffen haben: ‚Da Anfangen, wo andere aufhören‘ – das war und ist das gemeinsame Motto. Ich hoffe, dass die Mitbürgerinnen und Mitbürger unseren Stadtladen nun kennen- und schätzen lernen und diesen mit Ihren Einkäufen zu einer Erfolgsstory machen“, so der Oberbürgermeister.