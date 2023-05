Donauwörther Stadtladen: Anteilseigner treffen sich zur Gesellschafterversammlung

Bürgerprojekt

Foto: Gesellschafterversammlung der Anteilseigner

50 der 260 Anteilseigner des Stadtladens erschienen zu der Gesellschafterversammlung. Besprochen wurden die Finanzen des vergangenen Geschäftsjahres, sowie die strategischen Entwicklungen, die Zukunftspläne des Stadtladens und welche Herausforderungen auf den Laden zukommen. Zudem wurde auf der Versammlung der Gesellschafterrat gewählt.

Geschichte des Stadtladens

Der Stadtladen in Donauwörth eröffnete 2020 und ist ein Gemeinschaftsprojekt. Beim Umbau des Gebäudes, in dem ursprünglich das Schuhhaus Braun ansässig war, halfen viele helfenden Hände mit. Außerdem beteiligten sich hunderte von Donauwörthern finanziell am Stadtladen. Eine besonders wichtige Kundengruppe des Stadtladens sind die Seniorinnen und Senioren der Innenstadt. Für diese nehmen sich die Mitarbeiter mehr Zeit, führen ausführliche Beratungsgespräche und suchen Einkäufe zusammen mit den Kunden raus. Zudem gehört ein Bistro zum Stadtladen, in dem kalte und warme Speisen angeboten werden.

Das wurde bei der Gemeinschafterversammlung besprochen

Es gab einiges zu besprechen bei der Versammlung. Finanzen: Der Umsatz im Bistro und bei Veranstaltungen ist gestiegen, während der Kauf regionaler Ware nachgelassen hat. Dieser Rückgang konnte über das Grundsortiment des Großhandelsunternehmens Utz aber abgefangen werden. Zudem wird die Ware seit November 2022 beim Pausenverkauf der privaten Wirtschaftsschule verkauft. Events: Das Bistro wird am Reichsstraßenfest diesen Sommer mitwirken, dessen Erfolg auch von der Hilfe der Bürger abhängt. Da der Stadtladen ein gemeinschaftliches Projekt ist, steht und fällt der Fortbestand mit der Beteiligung der Bürger.