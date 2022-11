Der Stadtmarketingpreis Bayern geht 2022 nach Donauwörth

Auszeichnung

Von links: Ministerialdirektorin Dr. Ulrike Wolf und das CID Team Christiane Kickum, Claudia Kretzschmar, Andrea Eisen und Tamara Haein, Andrea Bastian, Sparkassenverband Bayern, und Wolfgang Puff, Hauptgeschäftsführer Handelsverband Bayern e.V. Foto: Alexandra Beier

Ausgezeichnet wurde Donauwörth in der Kategorie 12.000 bis 20.000 Einwohner. Der Stadtmarketingpreis Bayern ist ein kommunaler Wettbewerb des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Ausgezeichnet werden innovative Ideen sowie kreative Konzepte, welche laut Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger einen wichtigen Beitrag zu der Stärkung und der Belebung der Innenstädte leisten.

So startete der Stadtladen in Donauwörth

Die CID hat im Sommer 2018 die Initiative für die Etablierung eines Lebensmittelladens in Donauwörth ergriffen. Nachdem die Gründung und die Finanzierung durch über 260 Anteilseigner im November des gleichen Jahres gesichert war, konnte im August 2020 der Mietvertrag unterzeichnet werden und nach den Umbaumaßnahmen der Stadtladen am im Dezember 2020 in der Reichsstraße 8 feierlich eröffnet werden. Durch die neue Einkaufsmöglichkeit wurde, nach einer Mitteilung der CID die Branchenlücke im Bereich Lebensmittel, Drogerie- und Schreibwaren in der Donauwörther Innenstadt geschlossen. Mittlerweile wird der Stadtladen von knapp 50 regionalen Landwirten und regionalen Herstellern beliefert. Neben Einkaufsmöglichkeiten setzt der Stadtladen auch auf ein integriertes Bistro.

So bewertete die Jury den Donauwörther Stadtladen

Die Preisverleihung fand im Ludwig-Erhard-Festsaal des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in München statt. In der Laudatio würdigte Jurymitglied Andrea Bastian, Sparkassenverband Bayern, das Projekt „Aus Wunsch wurde Wirklichkeit. Es macht Mut zu sehen, wie der Bedarf der Donauwörther*innen an einem Nahversoger ernst genommen wurde, indem man sie als Anteilseigner zu Verbündeten machte. In dieser Form realisiert werden konnte das Projekt aber nur durch ein hochengagiertes Netzwerk aus City-Initiative, Stadtverantwortlichen und Ehrenamt. Donauwörth hat damit Frequenz gesichert und einen neuen Treffpunkt mit ausgeprägtem Wir-Gefühl und hohem Anspruch an Nachhaltigkeit geschaffen.“

Das sagt der CID-Vorsitzende zu der Auszeichnung

„Uns freut die erneute Erstplatzierung nach dem Gewinn 2018 sehr. Nicht nur die Gründung des Stadtladens war uns enorm wichtig, sondern gerade auch der laufende Betrieb liegt uns sehr am Herzen. Der Stadtladen ist nur durch den unermüdlichen Einsatz des ehrenamtlichen Gesellschafterrats und der weiteren zahlreichen ehrenamtlichen Helfer*innen möglich. Deshalb gilt der Preis all denjenigen, die sich für den Stadtladen einsetzen“, erklärte der CID Vorsitzende Markus M. Sommer zu der Auszeichnung.