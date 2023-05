Staudigl-Druck in Donauwörth besetzt seine Führungsspitze neu

Personalie

Jochen Müller, der neue Geschäftsführer von Staudigl-Druck. Foto: Staudigl-Druck

Staudigl-Druck GmbH & Co. KG

Bei Staudigl-Druck gibt es personelle Veränderungen auf der Führungsebene. Jochen Müller wird als neuer Geschäftsführer berufen. So sehen die Zukunftspläne des Unternehmens mit ihm aus.

Am ersten Mai wurde Jochen Müller von den Gesellschaftern Brigitte Steiger-Mehrer und Peter Mehrer zum Geschäftsführer der Staudigl-Druck GmbH & Co. KG berufen. Damit übernimmt er die Verantwortung für das operative Geschäft der Full Service Druckerei. Staudigl-Druck ist seit über vierzig Jahren in der Branche tätig und produziert im Offsetdruck und Digitaldruck Plakate, Kalender und Werbetechnik. Mit Jochen Müller als neuen Geschäftsleiter, werden auch die Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt. Daher freue sich Mehrer auch Jochen Müller als Manager eingesetzt zu haben. Auch Müller freue sich auf diese Position und die neuen Aufgaben, den die Beförderung mit sich bringt.

Beruflicher Werdegang bei Staudigl-Druck

Der neue Geschäftsführer ist schon seit seinen beruflichen Anfängen im Unternehmen tätig. Müller hat einen Industriemeister und technischen Betriebswirt und war damit seit 2009 als technischer Leiter und 2012 als Prokurist tätig. Damit hatte er einen großen Anteil am Wachstum des Unternehmens.

Doppelte Führung bei Staudigl-Druck?

Peter Mehrer wird als geschäftsführender Gesellschafter weiterhin im Unternehmen tätig sein und sich gemeinsam mit Jochen Müller um die Vorgänge in Staudigl-Druck kümmern. Das Unternehmen aus Donauwörth macht derzeit 21 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 160 Angestellte.