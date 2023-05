City Initiative Donauwörth feiert ihr 20-jähriges Jubiläum

Innenstadtkonzepte

Vorstand der City Initiative Donauwörth (von links): Thomas Deuter (Schatzmeister), Markus M. Sommer (Vorsitzender), Birgit Rößle (Wirtschaftsreferentin Stadtrat), Tobias Merkle (Schriftführer), Christiane Kickum (Geschäftsführende Vorsitzende). Foto: CID/C. Kretzschmar

Schon zur Gründung der City Initiative Donauwörth (CID) am 12. Mai 2003 war die Hoffnung groß, dass die Verbindung von Mitgliedern aus der Wirtschaft, der Dienstleistung, dem Gewerbe, der Gastronomie, der Industrie und dem Handwerk gemeinsam mit der Stadt Donauwörth eine unschlagbare Kombination wird.

Die Liste der ehrenamtlich arbeitenden Vorsitzenden aus der Wirtschaft führt vom Gründungstag bis 2009 Robert J. Ebner an. Auf ihn folgte bis 2017 Jo Tomaschewski. Seit 2017 besetzt Markus M. Sommer den Vorsitz. „Aufgrund des jahrelangen erfolgreichen Wirkens der CID stieg auch die Anzahl der Mitglieder stetig an, aktuell sind über 230 Mitglieder aus nahezu allen Branchen plus Hauseigentümer von Innenstadt-Immobilien mit an Bord", stellt Markus Sommer fest. „Wir sind stolz auf diesen Zuspruch und auf das produktive Miteinander.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das alles setzte die CID um

Um die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen und um auch im Umland auf die Donauwörther Angebote aufmerksam zu machen, sind viele ehrenamtliche Projektleiter am Werk. In Zusammenarbeit mit dem Team der CID organisieren sie viele bewährte Veranstaltungen wie den Ostereiermarkt, den Flohmarkt, den Ökomarkt die Kunst- und Lichternacht und viele mehr. Einige Konzepte änderten sie im Laufe der Jahre ab. So wurde der ehemalige Kinderspieltag zum Kinder- und Jugendtag und zieht heute noch mehr Menschen an. Aus den Ärzte- und Gesundheitstagen wurden die Gesundheits- und Bewegungstage, die aktuell im Freien im Eventgarten an der Promenade mitten im Grünen stattfinden. Auch neue Entwicklungen wie das interkulturelle und mehrfach preisgekrönte Donwud, die Schlittschuhbahn, die gastronomisch unterschiedlichen Schmankerltouren oder das „Weiße Picknick“ gehören zu den Werken der CID. Der bewährte donauwörther10er und ganz neu der digitale City-Gutschein sorgen für positive Entwicklungen des Umsatzes.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neues Projekt soll Innenstadtleben ankurbeln

Die Innenstadt Offensive Donauwörth wurde 2021 von Akteuren der Stadt Donauwörth aus einem Workshop mit Händlern und Gewerbetreibenden gegründet. Mit der Innenstadt Offensive Donauwörth wird das Ziel verfolgt, dass Leben in der Innenstadt anzukurbeln. Dieses soll für alle attraktiver gestaltet werden und auch die Konkurrenzfähigkeit erhöht.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mehrfache Auszeichnungen für Projekte der CID

Bereits zweimal gab es den Stadtmarketingpreis für die City Initiative. Außerdem belegte sie den 2. Platz bei „Kommune bewegt Welt“, erhielt den Integrationspreis der Regierung von Schwaben, den Preis „Unser Soziales Bayern“ und wurde zweimal für Projekte als „Best practice“ bei den Stadtimpulsen ausgezeichnet.

„Wir als CID möchten bei einem so herausragenden Jubiläum nicht nur einmal die Gläser erheben will, deshalb wird ab Mai einfach „laufend“ gefeiert“, erklärt die geschäftsführende Vorsitzende Christiane Kickum. „Am Maimarkt laden wir die Besucher zu unserem Stand und zu schönen Aktionen ein, am Weißen Picknick wird mit allen Gästen auf 20 Jahre CID angestoßen, auf der Donau-Ries-Ausstellung präsentieren wir uns mit unseren Mitgliedern in einem eigenen Bereich.“