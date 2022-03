Donauwörther Handwerker Tage diesmal anders

Der Frühling steht vor der Tür und somit auch die Donauwörther Handwerkertage. Diese finden am 2. April nicht in der Ludwig-Bölkow Berufsschule, sondern mitten in der autofreien Reichsstraße statt.

„In diesem Jahr koppeln wir die Handwerkertage an die Sperrung der Reichsstraße am 1. Samstag im Monat und nutzen so das ungestörte Bummeln,“ so Projektleiter Raimund Brechenmacher „Wir freuen uns auch heuer wieder das breite Spektrum der Donauwörther Handwerksbetriebe zeigen zu können und wollen uns nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch als Ausbildungsbetriebe präsentieren.“

Präsentationen und Beratungen

In der Donauwörther Reichsstraße kann man sich nicht nur die Beine vertreten, sondern auch nebenbei nützliche Tipps von den Handwerkern holen. Umfassende Informationen und Präsentationen zum Thema Bauen, Wohnen & Renovieren. Aber auch: Wie gestalte ich meinen Garten oder was gibt’s Neues zum Thema Freizeit? Viele Fragen auf die jeder Besucher bei den heimischen Handwerkern und Ausstellern bestimmt eine Antwort finden können soll.