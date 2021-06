Donau-Rieser VencoTec plant 2021 in Holzheim zu expandieren

Die Firma VencoTec aus Holzheim im Landkreis Donau-Ries ist auf Wachstumskurs: So plant der Geflügelstalleinrichter für das Jahr 2021 mit einem Umsatz von 12,5 Millionen Euro. Dieses Wachstum soll auch nach außen sichtbar werden. Derzeit werden die Büroräume in der Firmenzentrale im Johannisgrund erweitert und neu gestaltet. Im kommenden Jahr soll dann eine neue Halle gebaut werden, um die Lagerfläche zu verdoppeln. „Wir wollen uns weiterentwickeln und gesund wachsen. Dazu sind wir auch stetig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Alleine in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wurde beispielsweise das Vertriebsteam deutlich verstärkt“, erklärt Geschäftsführer Stefan Paletta.

Der gebürtige Holzheimer Paletta hat die Firma im Jahr 2010 zusammen mit Mark Breyer gegründet. VencoTec hat sich auf den Bau und Vertrieb von Systemen für die Haltung von Geflügel spezialisiert. „Der Verbraucher legt immer mehr Wert auf Bioprodukte und darauf, dass die Tiere auch artgerecht im Sinne des Tierwohls gehalten werden. Auch die Freilandhaltung wird immer wichtiger. Genau hier setzen wir an und leisten einen aktiven Beitrag“, erklärt Breyer.

Das Bürogebäude von VencoTec in Holzheim. Foto: VencoTec

Das Ziel des Unternehmens lautete bereits bei der Gründung nach Eigenaussage: Wir wollen der führende Geflügelstalleinrichter in Deutschland werden. VencoTec hat inzwischen nicht nur die Umsätze gesteigert, sondern bereits 50 Mitarbeiter angestellt. Das Unternehmen agiert dabei auch in der Installation und Planung der Systeme. Kunden betreut VencoTec derzeit in Deutschland und Luxemburg.

Der zweite Schwerpunkt der Holzheimer Firma liegt auf Photovoltaikanlagen und dazugehörigen Speichersystemen für Gewerbe-, Privat- und Industriekunden. „Die Photovoltaikanlage inklusive Akku und Speicher sowie Elektroladesäule gehören immer mehr zum Standard für privates und gewerbliches Bauen. Auch hier sind wir Spezialist und bleiben am Ball“, sagt Stefan Paletta. Gleichzeitig möchte das Unternehmen neue Konzepte entwickeln. Das neueste Projekt heißt „Green Rooster“ und soll bald starten. Genaue Details verrät VencoTec dazu jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.