Donau-Ries gibt Ende von „Bildungskoordination“ bekannt

Das Programm „Bildungskoordination für Neuzugewanderte" läuft Ende August dieses Jahres aus. In den vergangenen vier Jahren habe die Bildungskoordinatorin Dr. Gabriele Theiler sehr viel dafür getan, dass Neuzugewanderte im Landkreis Donau-Ries schneller ihre eigenen Wege gehen können. Bildung sei hierbei im Fokus gestanden.

Impulse für ein gleichberechtigtes Miteinander

Unterstützung und Vernetzung der Bildungsakteure im Landkreis sei hierbei ein großes Anliegen gewesen. Diese Zusammenarbeit habe sich sehr gelohnt: richtungweisende Bildungsmaßnahmen wurden ins Leben gerufen und neue Ideen für Bildung und Integration von Neuzugewanderten für den Landkreis entwickelt. Sogenannte LernCafés in den Stadtbibliotheken, der Sprachgutschein Donau-Ries, der Dolmetscherpool Donau-Ries und der Bildungs- und Beratungspass konnten beispielsweise in dieser Zusammenarbeit erfolgreich umgesetzt werden. Große Veranstaltungen wie die Bildungs- und Integrationskonferenz oder der Internationale Frauentag haben wertvolle Impulse für ein gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen im Landkreis gegeben.

Schwerpunktthema: Hilfe beim Erlernen der Sprache

Schwerpunktthema in der Arbeit der Bildungskoordinatorin sei es gewesen, das Deutsch lernen zu unterstützen. „Denn wer in unserem Landkreis lebt und arbeitet, braucht die Verständigung in der Landessprache“ betont Bildungskoordinatorin Theiler. Die Inanspruchnahme der Förderung „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ ermöglichte dem Landkreis Donau-Ries schnelles Handeln, als 2015 Hunderttausende Neuzugewanderte und Flüchtlinge Deutschland erreichten. Integrationsunterstützung konnte so personell und inhaltlich im Landratsamt besetzt werden und damit ein verbessertes Management im Bereich Integration durch Bildung etabliert werden. Die Bildungskoordination war dazu an zentraler Stelle der Verwaltung in der Stabstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit angesiedelt.

Alleinstellungsmerkmal in ganz Bayern

„Es waren wertvolle Impulse der Bildungskoordinatorin Dr. Theiler auch für die Weiterentwicklung der Bildungsarbeit im Landkreis insgesamt“, beschreibt Landrat Rößle das Engagement der letzten vier Jahre. „Mit Projekten, wie dem Sprachgutschein Donau-Ries hat der Landkreis ein echtes Alleinstellungsmerkmal in ganz Bayern“. Zum Abschluss der Förderperiode sei viel Wert auf eine nachhaltige Verstetigung von Schwerpunktaufgaben der Bildungskoordinatorin gelegt worden. Neue Verantwortlichkeiten wurden dafür im Landratsamt benannt.