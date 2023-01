Coca Cola-Niederlassung in Memmingen wird bestreikt

Protest

Symbolbild. Die NGG ruft die Mitarbeiter von Coca Cola in Memmingen zum Streik auf. Foto: NGG

In Memmingen brodelt es nicht nur in Softdrinks, sondern auch bei den Mitarbeitern der dortigen Coca Cola Niederlassung. Weshalb die NGG jetzt zum Streik aufgerufen hat.

Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten erhöht in der laufenden Tarifrunde mit Coca Cola den Druck auf die Arbeitgeberseite. In der ersten Runde der Tarifverhandlungen im Dezember 2022 hatte der drittgrößte Getränkehersteller der Welt eine Lohnerhöhung von 100 Euro angeboten. Zu wenig in den Augen der Gewerkschaft.

Diese Forderungen stellt die NGG an Coca Cola

Für die rund 6.500 Beschäftigten in Deutschland fordert die NGG ein Lohnplus von 400 Euro sowie mehr Geld für Auszubildende. Um vor der nächsten Verhandlungsrunde vom 8. bis 10. Februar die Entschlossenheit der Beschäftigten zu verdeutlichen, ruft die NGG am 31.01.2023 zu Warnstreiks in allen bayerischen Standorten von CCEP auf. Betroffen ist damit auch der Standort in Memmingen.

NGG übt scharfe Kritik bei Coca Cola

Dazu erklärte Mustafa Öz, Landesbezirksvorsitzender der Gewerkschaft NGG Bayern: „Die Beschäftigten sind wütend. Einerseits kündigt Coca-Cola an, den Aktionären eine ‚Rekorddividende‘ auszuschütten. Andererseits sollen die Beschäftigten mit Almosen abgespeist werden. Mit Wertschätzung für die Arbeit der eigenen Beschäftigten hat das nichts zu tun.“

Die NGG ruft am 31. Januar ab 06.00 Uhr zu Streiks bei Coca Cola an den Standorten Fürstenfeldbruck, Knetzgau, Memmingen und Nürnberg unter dem Motto: #Projekt 400 auf. Es gibt laut der Gewerkschaft zwei zentrale Punkte, an denen sich die vier Standorte aus Bayern versammeln: In Fürstenfeldbruck demonstrieren die Arbeitnehmer der Standorte Fürstenfeldbruck und Memmingen. In Knetzgau protestieren die Mitarbeitenden aus Knetzgau und Nürnberg.