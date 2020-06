Destilla unter den Preisträgern vom Innovationswettbewerb TOP 100

Altes loslassen und Neues wagen: Mittelständler wie die Destilla GmbH haben keine Angst vor dem Wandel, sondern begreifen ihn als Chance. Damit überzeugte das Unternehmen bei der 27. Runde des Innovationswettbewerbs TOP 100. Destilla gehört nun offiziell zu den TOP 100 der innovativsten Mittelständler in ganz Deutschland. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte das Unternehmen in der Größenklasse B – die Unternehmen mit 51 bis 200 Mitarbeiter umfassen – wohl besonders mit seinem Innovationserfolg.

Schonende Verarbeitung der Naturrohstoffe

Destilla hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von natürlichen Aromen spezialisiert. Und diese werden laut dem Unternehmen vielfältig benötigt – sei es in Getränken wie Zitronenlimonade, dem morgendlichen Frühstücksjoghurt oder Feinkostartikeln, wie beispielsweise Senf. Die Destillateure und Flavoristen, so die Berufsbezeichnung der Geschmacksprofis, seien besonders darauf bedacht, die Naturrohstoffe aus aller Welt besonders schonend zu verarbeiten.

Auf der Suche nach neuen Trends

Gut 20 Prozent der Belegschaft arbeiten in der Entwicklungsabteilung. Zahlreiche Produktideen entstehen bei dem Nördlinger Traditionsunternehmen. Außerdem sei es stets auf der Suche nach den neuesten Geschmackstrends. Insgesamt produziert der Top-Innovator derzeit mehr als 10.000 Rezepturen.

Kontinuierliches Wachstum

Als die jetzigen Seniorchefs vor gut 25 Jahren das Unternehmen von den Firmengründern übernahmen, hatte dieses fünf Mitarbeiter, heute sind es 160. Ein Beleg für das Wachstum ist auch die Eröffnung des neuen Werks in Nördlingen, das pünktlich zum 50-jährigen Firmenjubiläum im letzten Jahr eröffnet wurde. Das Unternehmen hat sich aufgrund der tiefen Verwurzelung in der Region bewusst für den Standort Nördlingen entschieden.

Steigende Nachfrage nach regionalen Produkten

„Aufgrund strenger Vorschriften und der großen Disziplin unserer Belegschaft blieben wir von Corona bislang verschont und können uns weiterhin auf die Versorgung der Getränke- und Lebensmittelproduktion konzentrieren“, betont Geschäftsführer Armin Thienel und ergänzt: „Wir vernehmen eine spürbar steigende Nachfrage nach regionalen Produkten. Gerne unterstützen wir unsere Partner bei Ihren neuen Projekten.“

Über Destilla

Seit 1969 produziert die Destilla GmbH in Nördlingen Aromen und Extrakte. Ihre Produkte finden sich unter anderem in Getränken, Süßwaren, Würzigem und Milchprodukten wieder. Mittlerweile zählt Destilla zu den international führenden Anbietern natürlicher Aromen und beschäftigt über 160 Mitarbeiter.

Über TOP 100

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Dieser ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin, impulse und W&V den Unternehmensvergleich.