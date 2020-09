Dehner begrüßt neue Azubis im Unternehmen

Dehner startet in die Ausbildungsrunde 2020. Zum 1. August und 1. September 2020 sind insgesamt 153 Nachwuchskräfte bei Europas größter Garten-Center-Gruppe ins Berufsleben eingetreten. Die Auszubildenden beginnen ihre Laufbahn in zehn verschiedenen Ausbildungsberufen: Kaufmann im Einzelhandel, Kaufmann für Büromanagement, Kaufmann im E-Commerce, Verkäufer, Handelsfachwirt, Florist, Fachkraft für Lagerlogistik, Dualer Student BWL – Spedition, Transport und Logistik, Dualer Student BWL – Digital Commerce Management und Dualer Student BWL – Handel. Das Familienunternehmen bildet in diesem Jahr rund 350 Nachwuchskräfte in den über 130 Märkten in Deutschland sowie Österreich und der Unternehmenszentrale in Rain aus.

Virtuelle Vorstellungsrunde

Zum Auftakt erwartete die Nachwuchskräfte eine Begrüßungsveranstaltung, die in diesem Jahr für die meisten digital stattfand. In einer virtuellen Vorstellungsrunde konnten sich die Auszubildenden aus den Nachbarmärkten kennenlernen – die Nachwuchskräfte in der Unternehmenszentrale in Rain hatten bei einer Präsenzveranstaltung die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen persönlich zu treffen. Anschließend erhielten die Auszubildenden erste Einblicke in das Unternehmen und in die verschiedenen Unternehmensbereiche, auch Informationen zum Ablauf der Ausbildung durften nicht fehlen. Bei all den neuen Herausforderungen stehen erfahrene Kollegen dem Dehner-Nachwuchs während der gesamten Ausbildung unterstützend zur Seite.

Verpflichtung und Investition in Zukunft

„Wir wünschen unseren neuen Auszubildenden viel Erfolg beim Start in die Arbeitswelt“, betont Swaantje Creusen, Leiterin Personalentwicklung & Performance Development bei Dehner. „Als Europas größte Garten-Center-Gruppe ist die Ausbildung junger Menschen für uns eine Verpflichtung und gleichzeitig eine zentrale Investition in die Zukunft des Unternehmens.“ Für das Ausbildungsjahr 2021 hat das Bewerbungsverfahren bereits begonnen. Interessierte Bewerber können sich auf der Dehner-Webseite über freie Ausbildungsplätze und zahlreiche Berufsbilder informieren.

Über Dehner

Das Familienunternehmen Dehner ist eine europaweit tätige Unternehmensgruppe mit Sitz im bayerischen Rain am Lech. 1947 als Zwei-Personen-Betrieb gegründet, ist Dehner heute der führende Cross Channel-Händler der grünen Branche mit über 5.500 Mitarbeitern. Ein zentraler Unternehmensbereich unter dem Dach der Dehner Holding sind die Dehner Garten-Center – Europas größte Garten-Center-Gruppe mit über 130 Märkten sowie Online-Shops in Deutschland und Österreich.