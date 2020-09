Bei Schlagmann Poroton ist der Ausbildungsstart für 2020 gefallen

Mit drei neuen Auszubildenden startet Schlagmann Poroton am Standort Aichach ins neue Ausbildungsjahr. Die Begrüßung der jungen Menschen sei gemeinsam mit den jeweiligen Ausbildern unter der strenger Einhaltung der aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen erfolgt. In diesem Jahr freue sich das Unternehmen über insgesamt zwei angehende Elektroniker für Betriebstechnik und einen Industriemechaniker.

Insgesamt 20 Auszubildende an allen Standorten

Als Markt- und Innovationsführer für Mauerziegel in Süddeutschland lege man bei Schlagmann Wert auf eine fachlich anspruchsvolle Ausbildung in allen Bereichen. Das sei einer der Gründe, weshalb das Unternehmen auf eigenen Nachwuchs setzt. Für den Ziegelhersteller mit sechs Standorten seien die Auszubildenden die Zukunft des Unternehmens. Neben den drei Neuzugängen gibt es bei Schlagmann in Aichach bereits drei Auszubildende im zweiten und vierten Ausbildungsjahr. Schlagmann-weit absolvieren damit an den Standorten Aichach, Ansbach, Isen, Rötz und Zeilarn insgesamt 20 Berufsanfänger ihre Ausbildung.

Nachwuchs fördern und eigene Mitarbeiter ausbilden

Für Schlagmann Poroton sei die Ausbildung von jungen Leuten die Chance, Nachwuchs zu fördern und dabei engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiter zu erhalten. Für eine hochwertige Ausbildung arbeiten sie darüber hinaus mit Berufsbildungszentren zusammen.

Bewerbungsphase für nächstes Jahr ist gestartet

Wer sich für eine Ausbildung bei Schlagmann interessiert, kann sich ab sofort für das Ausbildungsjahr 2021 bewerben. Gesucht werden für nächstes Jahr am Standort Aichach bereits jetzt neue Auszubildende in den Berufen Elektroniker für Betriebstechnik und Industriemechaniker. Mehr Informationen dazu können auf der Homepage oder Facebook-Seite des Unternehmens gefunden werden.