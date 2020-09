Dehner verabschiedet seine Azubis digital

Dehner verabschiedet 54 Auszubildende des Ausbildungsjahres 2020 auf digitalem Wege ins Berufsleben. Mit individuellen Videobotschaften von CFO Dr. Hansjörg Flassak und CSO Frank Böing, Peter Kreil, Bereichsleiter Personal und des Teams der Ausbildung und Nachwuchsentwicklung. Neben der Abschlussurkunde erhielten die Berufseinsteiger ein dekorativ verpacktes Abschiedsgeschenk und einen Erlebnisgutschein. Die Absolventen haben die Ausbildungen Kaufmann im Einzelhandel, Kaufmann für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik, Maschinen- und Anlagenführer, Fachinformatiker für Systemintegration und Dualer Student BWL – Handel abgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen findet die Abschlussfeier in der Unternehmenszentrale in Rain am Lech dieses Jahr jedoch nicht als Präsenzveranstaltung statt.

Ausbildung an über 100 Standorten

Dehner bildet aktuell 350 junge Menschen in elf Berufen und vier dualen Studiengängen in den über 130 Märkten in Deutschland sowie Österreich und der Unternehmenszentrale in Rain am Lech aus. Dabei wird der Dehner-Nachwuchs von Ausbildern sowie Azubipaten in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen betreut. Neben der fachlichen Qualifikation legt das Familienunternehmen besonderen Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung der Auszubildenden und veranstaltet deswegen Projekte und Schulungen, um die sozialen Kompetenzen zu fördern.

Über Dehner

Das Familienunternehmen Dehner ist eine europaweit tätige Unternehmensgruppe mit Sitz im bayerischen Rain am Lech. Ein zentraler Unternehmensbereich unter dem Dach der Dehner Holding sind die Dehner Garten-Center – Europas größte Garten-Center-Gruppe mit über 130 Märkten sowie Online-Shops in Deutschland und Österreich. Zu den weiteren Gesellschaften zählen degro (Großhandel für Garten- und Heimtierprodukte), Dehner AGRAR (Landwirtschaft) und die Dehner Logistik. Die Dehner-Gruppe ist nach wie vor familiengeführt.