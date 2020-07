Das ist der neue Verwaltungsrat der Sparkasse Donauwörth

Die Sparkasse Donauwörth hat ihren Verwaltungsrat neu besetzt. Darin aufgestellt sind nun Pia Kollmar, Geschäftsführerin der Oettinger Brauerei, und Gerlinde Geiß, Geschäftsführerin der Märker-Gruppe in Harburg. Beide Frauen wurden von der Regierung von Schwaben für das Aufsichtsgremium benannt.

Enge Verbindung zur Wirtschaft

Auch der neue Vorsitzende des Verwaltungsrates, Landrat Stefan Rößle, gab sich zuversichtlich für die künftige Zusammenarbeit: „Die Besetzung im Verwaltungsrat zeigt einmal mehr die kommunale Verankerung der Sparkasse und die enge Verbindung zur Wirtschaft. Mit einer Bilanzsumme von zuletzt knapp 1,3 Milliarden Euro hat sich die Sparkasse Donauwörth in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt. Die Sparkasse Donauwörth stellt mit ihren 250 Mitarbeitern sicher, dass sie auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner für unsere heimische Wirtschaft ist“.

Weitere personelle Veränderungen im Verwaltungsrat

Den Vorsitz im Verwaltungsrat übernimmt zunächst für drei Jahre Landrat Stefan Rößle, der diesen dann an den Oberbürgermeister der Stadt Donauwörth, Jürgen Sorré, weitergibt und der zunächst als stellvertretender Vorsitzender fungiert. Der neugewählte Bürgermeister der Stadt Oettingen, Thomas Heydecker, übernimmt ebenfalls die Funktion als stellvertretender Vorsitzender. Dr. Martin Drexler (Bürgermeister der Stadt Wemding) und Günther Pfefferer (Bürgermeister der Stadt Monheim) gehören durch ihre Wiederwahl unverändert dem Kontrollgremium an. Neu dabei ist der frisch gewählte Bürgermeister aus Harburg, Christoph Schmidt.

„Bayerns bester Fördermittelberater“ bei der Sparkasse Donauwörth

Der Firmenkundenberater Michael Künzler von der Sparkasse Donauwörth wurde mit der Auszeichnung „Bester Fördermittelberater 2019“ geehrt. Er habe sämtliche Fördermöglichkeiten permanent im Blick und weiß: „Mit zinsgünstigen Krediten staatlicher Förderbanken können Privatleute und Unternehmer ihre Finanzierungskosten erheblich reduzieren“. Seine maßgeschneiderte Finanzierungslösung aus dem Jahr 2019, die mit einem Kredit der Sparkasse Donauwörth kombiniert war, befand eine Fachjury als besonders gelungen. Auf diese Weise konnte das Investitionsvorhaben des Kunden zu besonders vorteilhaften Finanzierungskonditionen realisiert werden.

Michael Künzler von der Sparkasse Donauwörth wurde mit der Auszeichnung „Bester Fördermittelberater 2019“ geehrt. Über die auf bayerischer Ebene ausgezeichnete Beratungsleistung freut sich mit ihm die Bereichsdirektorin Firmenkundenbetreuung, Susan Müller-Meerkatz. Foto: Matthias Koch

Marktführer im Freistaat Bayern

Die Sparkassen-Finanzgruppe ist bei der Vergabe von Förderkrediten Marktführer im Freistaat. Allein im Jahr 2019 haben die bayerischen Sparkassen in enger Zusammenarbeit mit der Zentralbank der bayerischen Sparkassen, der Bayerischen Landesbank, Darlehen der Förderkreditinstitute LfA, KfW und Landwirtschaftlicher Rentenbank mit einem Gesamtvolumen von 2,8 Milliarden Euro an Privatleute, Unternehmen oder Kommunen ausgereicht.

Mehr zu der Auszeichnung

Den Preis „Bester Fördermittelberater 2019“, der von der Sparkassen-Finanzgruppe in Bayern in Kooperation mit der KfW Bankengruppe, der LfA Förderbank Bayern und der Landwirtschaftlichen Rentenbank vergeben wird, erhielt Michael Künzler gemeinsam mit neun weiteren Kundenberatern anderer bayerischer Sparkassen. Die Sparkasse Donauwörth hat damit wiederholt einen der besten Fördermittelberater Bayerns in ihren Reihen.