Das ist der neue Director Sales bei Sigel in Mertingen

Holger Jahnke verantwortet seit Januar 2021 als neuer Director Sales alle Vertriebsaktivitäten der Sigel GmbH aus Mertingen. Jahnke bringe für das Unternehmen, so heißt es in einer Mitteilung, langjährige Erfahrung in der Vertriebsleitung und der Führung nationaler und internationaler Teams mit. Denn in der Vergangenheit baute Holger Jahnke die Sales-Abteilung bei Take 2 Interactive auf und entwickelte diese als Head of Sales innerhalb seiner 18-jährigen Betriebszugehörigkeit zu einer der erfolgreichsten Vertriebsabteilungen innerhalb der Unterhaltungsbranche. Als selbstständiger Berater und Interims-Manager teile Jahnke außerdem seine Erfahrungen aus dem Auf- und Ausbau internationaler Abteilungen mit unterschiedlichen Branchen und in verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten, erklärt die Sigel GmbH.

Das sind Jahnkes neue Aufgabenbereiche Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Holger Jahnke sagte zu seiner neuen Berufung: „Sigel hat eine unglaubliche Spannweite seiner Produkte, die gerade jetzt aktueller sind denn je. Vom traditionsreichen Print-Business über unsere PBS-Produkte bis hin zur Gestaltung der Büro-Arbeitswelt. Sigel bietet Lösungen, gerade in einer Zeit, in der sich Arbeitswelten und die Idee von Arbeitsorganisation stark wandeln.“ Gemeinsam mit dem internationalen Vertriebs-Team in Mertingen verantwortet Holger Jahnke zukünftig die Bereiche Smartpro (SaaS), Office Solutions- auch im Lösungsvertrieb, Print Works und Stationery (Handelsgeschäft).

Sigel möchte den Nerv der Zeit treffen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir freuen uns sehr, mit Holger Jahnke einen erfahrenen Vertriebsexperten gewonnen zu haben, der uns durch seine Expertise im internationalen Vertrieb unterstützt. Herr Jahnke passt durch seinen Werdegang und seine Erfahrung sehr gut in unser Team“, sagt Götz Stamm, Geschäftsführer bei Sigel. Dieses Team wurde – neben diversen anderen Unternehmen – erst im vergangenen Oktober vom Wirtschaftsförderverband Donau-Ries als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. Götz Stamm erklärte außerdem zur Berufung Holger Jahnkes: „Durch die Personalie werden wir unsere Position im Markt weiter ausbauen. Ich bin überzeugt, dass unsere Expertise aktuell den Nerv der Zeit treffen.” Holger Jahnke fügte dem an: „Die Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft – das ist für mich eine der spannendsten Facetten hier bei Sigel, nicht nur aus vertrieblicher Sicht. Denn wir als Unternehmen begleiten hier nicht nur den aktuellen Wandel, sondern können ihn gemeinsam mit unseren Partnern aktiv gestalten. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit meinem neuen Team hier bei Sigel.“