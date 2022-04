Mertinger Unternehmen Sigel hat neue Marketingleitung

Susanne Fritz bringt langjährige, internationale Erfahrung in Industrie- und Handelsunternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit. Verschiedene Führungspositionen in Marketing und Vertrieb im Multichannel-Umfeld prägen ihren beruflichen Werdegang.

Reicher Erfahrungsschatz im Marketing

In ihrer Zeit beim Aktenvernichter-Hersteller HSM arbeitete Susanne Fritz viele Jahre im Key Account Management und leitete später erfolgreich den Bereich Marketing und Vertrieb. Mit mehr als 10 Jahren Markt- und Kundennähe machte sie sich in der PBS-Branche verdient. Schwerpunkte ihrer bisherigen Tätigkeiten waren unter anderem die Definition und Umsetzung von Vermarktungsstrategien, die Positionierung von Unternehmen und Produkten am Markt sowie die auf diese Ziele ausgerichtete Entwicklung der Vertriebs- und Marketingstrukturen.

Das sagt der Geschäftsführer von Sigel

Besonderen Wert legt Susanne Fritz auf die Führung von Menschen in ihrem Team, dessen Potenzial sie in die optimale Wirkung bringen möchte. „Wir freuen uns, mit Susanne Fritz eine erfahrene Managerin und ausgewiesene Expertin für die Bereiche Marketing und Produktmanagement gewonnen zu haben. Sie wird die Entwicklung von Sigel weiter vorantreiben, zusätzliche Synergien schaffen und ihr Gespür für den Markt und Zukunftstrends einfließen lassen”, sagt Götz Stamm, Geschäftsführer bei Sigel.

„Darauf freue ich mich“

Susanne Fritz ergänzt: „In Sigel sehe ich ein Unternehmen mit langjähriger Tradition, einer starken Marke und dem richtigen Gespür für den Wandel hin zu modernen Arbeitswelten. Dieser Dreiklang bietet die Möglichkeit, qualitative und zukunftsorientierte Produkte zu gestalten und erfolgreich am Markt zu positionieren. Darauf freue ich mich.”