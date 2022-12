Airbus Helicopters: Deutschland-Chef Wolfgang Schoder tritt zurück

Personalie

Wolfgang Schoder, Deutschland-Chef von Airbus Helicopters. Foto: Airbus

Nach 16 Jahren als Geschäftsfüher von Airbus Helicopters in Deutschland geht Schoder in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Wolfgang Schoder hat sich mit 59 Jahren dazu entschieden, in den Ruhestand zu treten. Seinen Rücktritt hat das Board of Directors von Airbus Helicopters am 7. Dezember angenommen, wie es in der Mitteilung heißt. Stefan Thomé (50) wurde zu seinem Nachfolger benannt. Der bisherige Geschäftsführer werde dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

Stefan Thomé wurde zum Geschäftsführer von Airbus Helicopters in Deutschland ernannt. Foto: Airbus

„Ich danke Wolfgang Schoder für die hervorragende Arbeit, die er als deutscher Geschäftsführer geleistet hat", sagte Bruno Even, CEO von Airbus Helicopters. „Insbesondere seine langjährige Arbeit mit der deutschen und bayerischen Politik, mit den Behörden und der Bundeswehr hat ein hohes Maß an Vertrauen und Transparenz aufgebaut. Sein Nachfolger Stefan Thomé ist bereits Mitglied des Vorstands und wird Airbus Helicopters auf dem Weg in eine nachhaltige und digitale Zukunft weiterführen."

Wolfgang Schoder kam 1995 zu Airbus

Neben seiner Position als Leiter des deutschen Unternehmensteils war Wolfgang Schoder im Vorstand von Airbus Helicopters auch für die Unternehmensstrategie zuständig. Schoder leitete Airbus Helicopters Deutschland seit 2006. Zuvor war er bei dem Hubschrauberhersteller in verschiedenen anderen Funktionen tätig. So war er unter anderem Standortleiter in Donauwörth (2002–2005), Leiter der zivilen Hubschrauberprogramme (2005–2006) und Senior Vice President Supply Chain Management (2006). Seine Karriere im Airbus-Konzern begann im damaligen Unternehmensbereich Militärflugzeuge, wo er zunächst als Systemingenieur für Flugleistung und Navigation beschäftigt war, bevor er 1997 zum Leiter der Flugdynamik ernannt wurde.

Schoder absolvierte sein Studium am Institut für Flugmechanik und Flugregelung der Technischen Universität München, wo er auch promovierte und als wissenschaftlicher Assistent tätig war.

Thomé behält seine Position als CTO

Stefan Thomé ist seit 2019 als Executive Vice President Engineering und Chief Technical Officer (CTO) Leiter der Entwicklung bei Airbus Helicopters. Er begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1998 bei Fairchild Dornier als Spezialist für Triebwerks- und Kraftstoffsysteme. 2002 kam er zu Airbus Helicopters und durchlief verschiedene Funktionen in den Bereichen Entwicklung und Fertigung. Er studierte Luftfahrttechnik an der Universität Stuttgart. Thomé behält seine Position als CTO und wird auch weiterhin das Engineering im Vorstand von Airbus Helicopters verantworten.