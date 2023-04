Airbus: Bayerische Polizei erhält neue Helikopter-Flotte aus Donauwörth

Kooperation

Diese Airbus-Helikopter sollen fortan für die bayerische Polzei zum Einsatz kommen. Foto: Airbus Helicopters / Christian Keller

Seit mehr als zwölf Jahren sind die Hubschrauber vom Typ H135 für die bayerische Polizei im Einsatz. Was sich ebenso lange bewährt hat, ist dabei die Zusammenarbeit mit Lieferant Airbus Helicopters aus Donauwörth. Denn für den nun anstehenden Umstieg auf die H145-Flugmaschinen, vertrauen die Sicherheitskräfte weiterhin auf das Unternehmen. Die ersten zwei der geplanten acht Polizeihubschrauber wurden bereits ausgeliefert. Damit kann in Kürze die Ausbildung von Piloten und Besatzung beginnen.

Womit sind H145-Hubschrauber der Polizei ausgestattet?

Die neue Version des zweimotorigen Leichthubschraubers von Airbus verfügt über einen Fünfblattrotor, der die Nutzlast um 150 kg steigere. In voller Ausstattung sollen die bayerischen H145 über eine der modernsten polizeilichen Ausrüstungen auf dem Markt verfügen. Dazu gehöre ein hochmodernes Computersystem mit taktischer Polizei-Einsatzsoftware. Die Besatzung werde durch ein modernes Beleuchtungskonzept und hochmoderne Kameratechnik unterstützt. Die Fähigkeit, externe Lasten zu transportieren sowie die Brandbekämpfung zu verbessern, werde die Einsatzmöglichkeiten der Polizei weiter ausbauen. Zusätzliche Merkmale, wie beleuchtete Blattspitzen, sollen die Sicherheit an Bord erhöhen.

In diesen Szenarien kommt der Hubschrauber zum Einsatz

„Wir möchten Bayern und seiner Polizei für ihr anhaltendes Vertrauen in unsere Hubschrauber danken“, sagte Stefan Thomé, Geschäftsführer von Airbus Helicopters in Deutschland und ergänzt: „Wir sind stolz darauf, die Bayerische Polizei mit den modernsten Polizeihubschraubern auszustatten und sie dabei zu unterstützen, die Sicherheit unserer Gesellschaft zu gewährleisten." Franz Muschick, Leiter der Polizeihubschrauberstaffel Bayern, ist überzeugt: „Unsere Einsatzkräfte sind mit einer Vielzahl von Szenarien konfrontiert: Suche nach vermissten Personen, Fahndungsmaßnahmen, Transport von Spezialeinheiten, Bekämpfung von Waldbränden oder Bewältigung von Naturkatastrophen. Mit der H145, die über herausragende Leistungs- und Einsatzfähigkeiten verfügt, wird der Bayerischen Polizei ein unverzichtbares Instrument zur Erfüllung dieser vielfältigen Aufgaben an die Hand gegeben.“

H145-Modell soll in vielerlei Hinsicht bestechen

Insgesamt sind mehr als 1.600 Hubschrauber der H145-Familie im Einsatz und haben zusammen mehr als sieben Millionen Flugstunden absolviert. Die H145 wird von zwei Safran Arriel 2E-Triebwerken angetrieben und ist mit einer digitalen Triebwerkssteuerung ausgestattet. Sie verfüge über einen 4-Achsen-Autopiloten, der die Sicherheit erhöhe und die Arbeitslast des Piloten reduziere. Eine geringe Geräuschentwicklung mache die H145 zum leisesten Hubschrauber seiner Klasse. Auch die verursachten CO2-Emissionen seien niedriger als die seiner Wettbewerber. Mehr als 200 H145-Hubschrauber sind weltweit im öffentlichen Dienst und bei Polizeikräften im Einsatz.