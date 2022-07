Weshalb Grünbeck jetzt auf grünen Wasserstoff setzt

Nachhaltigkeit

Das Grünbeck Forum. Foto: Grünbeck

Grünbeck möchte Teil der Energiewende sein und setzt deshalb auf grünen Wasserstoff. Was es damit auf sich hat.

Der Einsatz von grünem Wasserstoff als Energieträger ist für die Gesellschaft und die Wirtschaft laut Grünbeck eine große Chance. In fast allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen kann er fossile Energieträger ersetzen und eine Energieversorgung ohne Treibhausgase schaffen. Hierdurch kann es zudem zu einer Unabhängigkeit von Gas-, Öl- und Kohleimporten kommen.

Doch woher kommt der Wasserstoff? Durch regenerativ erzeugten Strom wird Wasser in „grünen“ Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Für diese Elektrolyse wird jedoch reinstes Wasser benötigt. Denn störende Inhaltsstoffe können den Prozess beeinträchtigen. Deshalb kündigte Grünbeck an, sich in diesem Marktsegment künftig stärker zu präsentieren.

Die ersten Grünbeck-Anlagen seien unterdessen bereits in der Wasserstofferzeugung im Einsatz und andere befinden sich im Bau. Weitere Aufträge für Anlagen mit höherer Leistung liegen bereits vor, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. Damit entstehen bei dem Höchstädter Unternehmen auch neue Arbeitsplätze für diverse Anforderungsprofile, meldet Grünbeck.