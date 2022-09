Lauinger Berufsschule erhält Wasseraufbereitungsanlage von Grünbeck

Modernisierung

Einblick in die Fertigung von Grünbeck im Jahr 2019. Foto: Grünbeck

Die staatliche Berufsschule in Lauingen hat eine für die praxisnahe Schulung konzipierte Wasseraufbereitungsanlage erhalten. Diese wurde von der Firma Grünbeck bereitgestellt. Wie die Auszubildenden für Wasserversorgungstechnik in Zukunft davon profitieren werden.

Nach Inbetriebnahme der neuen Schulungsanlage zog Claus Holzheu, Berufsschullehrer und Koordinator, eine positive Bilanz: „Eine tolle Sache für den Unterricht. Nicht nur wir Lehrer, sondern auch die Schüler sind begeistert.“ Als Projektverantwortlicher hatte der Lehrer sich zusammen mit Schulleiter Peter J. Hoffmann lange um die neue Anlage bemüht. Sie ersetzt das aus dem Jahr 1993 stammende und ebenfalls von der Firma Grünbeck hergestellte Vorgängermodell.

Individuell angepasste Wasseraufbereitungsanlage Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die neue Anlage konnte im Rahmen eines Digitalisierungsprojekts angeschafft werden, das die künftigen Fachkräfte in der Erstausbildung auf die Anforderungen der Industrie 4.0 vorbereiten soll. Bei der Lauinger Schulungsanlage werden die verschiedenen Elemente nicht wie üblich in Stahl- und Kunststoffbehältern verschwinden. Stattdessen sind diese transparent gestaltet. Somit lässt sich nachverfolgen, was in ihnen geschieht. Über das Prozessleitsystem eines Partnerunternehmens werden alle Sensoren und Aktoren der Anlage angesteuert und Lernkonstellationen geschaffen, die Situationen aus dem Betriebsalltag abbilden. Durch die modulare Bauweise können die Auszubildenden alle verfahrenstechnischen Schritte der Wasseraufbereitung durchspielen.

Ein breit gefächertes Ausbildungsfeld Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Lauinger Berufsschule ist die einzige Institution in Bayern, die Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik ausbildet und drei weitere Umwelttechnikfelder anbietet. In diesen werden Fachkräfte für Abwassertechnik, Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice ausgebildet.