FCA-Spieler Ruben Vargas überrascht neue Grünbeck-Auzubis

Überraschungsbesuch

Der FCA-Spieler Ruben Vargas überrascht die neuen Grünbeck-Azubis. Foto: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Für die 19 neuen Auszubildenden bei der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH in Höchstädt an der Donau gab es zum Ausbildungsstart am 1. September einen Berufseinstieg der etwas anderen Art. So lief der Überraschungsbesuch des FCA-Spielers bei Grünbeck ab.

Im Rahmen der Einführungswoche der neuen Auszubildenden bei der Grünbeck Wasseraufbreitung GmbH in Höchstädt standen wie gewohnt gegenseitiges Kennenlernen, ein gemeinsames Frühstück und Mittagessen und viele Informationen zum Unternehmen Grünbeck im Mittelpunkt. Die Auszubildenden und dualen Studenten wurden außerdem auf ihre Rechte und Pflichten und die allgemeinen betrieblichen Abläufe aufgeklärt.

Überraschungsbesuch vom FCA bei Grünbeck in Höchstädt an der Donau

In diesem Jahr gab es einen zusätzlichen Programmpunkt: Der Schweizer Nationalspieler und FCA-Kicker Ruben Vargas überraschte mit seinem Besuch die Neulinge bei Grünbeck. Gemeinsam mit dem FCA-Spieler führten die Auszubildenden ein Teambuilding-Spiel durch, konnten sich persönliche Gegenstände signieren lassen oder Fotos machen. In einer Fragerunde durften die Grünbeck-Neulinge zudem erfahren, ob Vargas eine Ausbildung gemacht hat, welches sein Lieblingsstadion ist oder in welcher Sprache die Mannschaft kommuniziert.

Grünbeck-Neulinge freuen sich über besonderen Ausbildungsstart

Der Fußballprofi soll auf sympathische Art und Weise alle Fragen offen und authentisch beantwortet haben. „Dies war ein ganz besonderes Erlebnis nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, an das wir bestimmt noch lange denken werden“, freute sich Azubi-Neueinsteiger Noah Stenzel. Bei Grünbeck in Höchstadt an der Donau werden die Neulinge beispielswiese als Industriemechaniker, Fachinformatiker oder Fachkräfte für Lagerlogistik und Metalltechnik ausgebildet. „Unsere Ausbildungsberufe sind breit gefächert. Damit legen wir den Grundstein für die Fachkräfte von morgen“, beteuerte Ausbildungsleiter Daniel Eisen