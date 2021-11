Verotec wird von „Fokus Zukunft“ als klimaneutral zertifiziert

Zum ökologischen Engagement des Unternehmens zählt vor allem die Verwendung von nachhaltigen gewonnenen Rohstoffen für die Rezepturen der Leichtbauplatten. Hinzu kommt der vollumfängliche Einsatz von Ökostrom am gesamten Standort, bald soll auch Energie aus Solarmodulen hinzukommen.

„Recycling steht weiterhin ganz oben auf unserer Agenda, zum Beispiel die künftige Nutzung unserer Produktionsabfälle in der Kreislaufwirtschaft“, nennt Verotec-Chef Dirk Franz einen weiteren wichtigen Faktor. Da der Hersteller bereits 2016 sein Energiemanagement gemäß ISO 50001 zertifizierte, war die Ermittlung der CO2-Bilanz als Grundlage für die Bewertung von Fokus Zukunft einfach möglich. Um vollständig klimaneutral zu sein, gleicht Verotec die aktuell noch verursachten Emissionen komplett aus: Über anerkannte Klimaschutzzertifikate, die im Konzernverbund umgesetzt werden.

Um seiner führenden Rolle im Umweltschutz und der selbst­verpflichtenden Nachhaltigkeitsstrategie gerecht zu werden, hat sich die Sto SE & Co. KGaA entschieden, freiwillig das verur­sachte CO2 des Konzerns mit Ausgleichszertifikaten zu kom­pensieren. Hierfür unterstützt Sto international angesehene und zertifizierte Klimaschutz-Projekte. Alle Projekte beinhalten auch soziale Aspekte und passen zur „Allianz für Entwicklung und Klima“, in der Sto sowie auch das beauftragte Institut Fokus Zukunft Mitglied sind. Diese unabhängige Organisation zeigt, „dass die Unterstützung von geprüften Klimaprojekten sinn­voller Umweltschutz ist – und kein billiger Ablasshandel“, so der Leiter Nachhaltigkeit bei Sto, Dr. Eike Messow. Ziel ist eine konzernweit komplett klimaneutrale Produktion bis zum Jahr 2040. Für 2021 und 2022 gelang nun der Start mit der bestätigten Klimaneutralität für alle deutschen Standorte.

Mit den Veroboard-Leichtbauplatten stehen bei Verotec zudem besonders umweltfreundliche Produkte im Mittelpunkt: Die Pro­duktion erfolgt aus Altglas – ein Paradebeispiel für Upcycling. Sie finden vielfältige Einsatzfelder, zum Beispiel in vorgehängten, hinter­lüfteten Fassadensystemen und als Wandschutz für WDVS, als Akustiksystem, als besonders feuchteresistentes Leichtbau-/ Trockenbau-System für innen (inklusive Feuchträume) und außen oder als Kernelement für Composites/Sandwich-Elemente im Möbelbau. Verotec setzt für seine leichten Platten­werkstoffe zudem weitere, hochverfügbare und nachhaltige Rohstoffe ein, wie der aus natürlichem Gestein gewonnene Leichtfüllstoff Verolith.